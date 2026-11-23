Euronews'in haberine göre pilotsuz, elektrikli bir uçan taksi, 20 Kasım Cuma günü Japonya'nın Yamanashi bölgesinde yapılan bir gösteride yolcu taşıdı. Çin yapımı araç dikey olarak havalandı ve kendi kendine uçtu.

Fransız haber ajansı AFP'nin görüntülerine göre ise gösteri, Yamanashi'nin Kai kentindeki Japonya Havacılık Akademisi'nde yapıldı. EH216-S adlı pilotsuz uçan taksiyi Çinli EHang şirketi geliştirdi. Euronews'e göre bu, tamamen elektrikli ve dikey kalkış yapabilen EH216-S'nin Yamanashi'deki ilk yolculu gösterisiydi. Aracın kabinindeki tek yolcu, etrafta fotoğraf çeken ziyaretçilere ve gazetecilere el salladı.

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Gösteri, halkı şehir içi hava ulaşımıyla tanıştırmak ve Japonya'da kısa mesafeli uçuşların potansiyelini denemek amacıyla düzenlendi.

ÇİNLİ ŞİRKETİN YURT DIŞI ATAĞI

ABD merkezli ekonomi yayını The Financial'a göre bu gösteri, şirketin Japonya'da yıllardır sürdürdüğü denemelerin ardından geldi. EH216-S, Japonya'daki uçuştan önce 11 Kasım'da Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da da bir gösteri uçuşu yapmıştı. Şirkete göre bu uçuş, EHang'in pilotsuz uçan taksisinin Güney Asya'daki ilk uçuşu oldu.