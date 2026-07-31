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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi KAAN'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

        KAAN'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın piste taksi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde KAAN'a teknik ekibin eşlik ettiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        KAAN'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN’ın piste taksi yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. TUSAŞ’ın paylaştığı görüntülerde, KAAN’ın pistte taksi yaptığı görüldü. Taksi faaliyeti sırasında teknik ekibin de uçağa eşlik ettiği görüntülere yansıdı.

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