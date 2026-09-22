Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat'in de aralarında bulunduğu şirketlerin konkordato talebiyle ilgili kararını verdi.

Mahkemenin 2026/314 Esas sayılı dosyasında görülen davada; Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahibi Cemal Alirıza Çelebi yönünden kesin mühlet talebinin kabulüne karar verildi.

Karar doğrultusunda söz konusu şirketler ve Cemal Alirıza Çelebi hakkında 17 Eylül 2026 saat 15.30'dan itibaren 1 yıl kesin mühlet uygulanacak.

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Mahkeme ayrıca geçici komiser heyetinin görevine aynen devam etmesine, komiserlerin ücretlerinin korunmasına ve geçici mühlet kararında belirtilen yasal kısıtlamalar ile tedbirlerin devamına hükmetti.

DURUŞMA 15 ARALIK'TA

Mahkemenin ilanında, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 günü saat 15.50'de yapılacağı belirtildi.

Kesin mühlet kararı, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ilan edildi.

1975 YILINDA KURULDU

Kale Seyahat, şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren köklü otobüs firmalarından biri.

Şirketin kendi tarihçesine göre Kale Seyahat, 1975 yılında Tamer Çınar ve ortakları tarafından kuruldu. İlk seferler Vize, Saray ve Çerkezköy'den İstanbul'a gerçekleştirildi. Firma 2012 yılında hızlı bir büyüme dönemine girerken, 2020 yılında Kale Seyahat isim hakkı Grand Vizyon Turizm'in sahibi Cemal Alirıza Çelebi'ye devredildi.

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Kale Seyahat bugün şehirlerarası otobüs seferleri düzenliyor. Firmanın internet sitesinde Türkiye genelinde 32 şehirde 383 şubeyle hizmet verdiği bilgisi yer alıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Zonguldak, Çanakkale, Denizli, Düzce ve Karabük gibi çok sayıda noktaya seferler düzenleniyor.

Mahkeme ilanında konkordato sürecine ilişkin kararın Kale Otobüs Seyahat A.Ş. ve Kale Express Seyahat Ltd. Şti. başta olmak üzere aynı grup içerisindeki diğer şirketleri de kapsadığı görülüyor.