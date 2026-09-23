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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karpowership'ten 8 yılda 7 yüzer LNG terminali

        Karpowership'ten 8 yılda 7 yüzer LNG terminali

        Karpowership'in Singapur merkezli Seatrium ile 2018'de başlattığı gemi dönüşüm programı başarıyla tamamlandı. Sekiz yıllık süreçte yedi adet LNG taşıyıcı gemisi, sıvılaştırılmış doğalgazı depolayıp yeniden gazlaştırma kabiliyetine sahip yüzer terminallere dönüştürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Karpowership'ten 8 yılda 7 yüzer LNG terminali

        Karpowership, Singapur merkezli denizcilik ve offshore mühendislik şirketi Seatrium ile 2018 yılında başlattığı sekiz yıllık gemi dönüşüm programını tamamladı. Programın yedinci ve son gemisi, Seatrium’un Singapur’daki Admiralty Tersanesi’nde düzenlenen resmi isim verme töreniyle birlikte “LNGT Türkiye” adını alarak denize indi.

        LNG Terminal Gemileri (LNGTS), yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri olarak faaliyet gösteriyor. LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz gemide depolanıyor; ihtiyaç olduğunda yeniden gaz haline getirilerek elektrik santrallerine ya da doğalgaz altyapısına aktarılıyor. Bu teknoloji, kara tabanlı ve yüksek sermaye gerektiren uzun vadeli LNG terminallerinin bulunmadığı bölgelerde hızlı ve kesintisiz doğalgaz tedariki imkanı sunuyor.

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        Sekiz yılda yedi gemilik dönüşüm

        Karpowership, sunduğu bu hızlı ve esnek altyapı avantajını küresel ölçekte yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı dönüşüm programı için ilk adımı 2018 yılında attı. Bu kapsamda; LNGT Africa, LNGT Asia, LNGT Europe, LNGT Antarctica, LNGT Americas, LNGT Oceania ve LNGT Türkiye olmak üzere toplam yedi LNG taşıyıcı gemisi yüzer LNG Terminal Gemisine dönüştürüldü. Gemilerde, LNG’nin çok düşük sıcaklıklarda güvenli depolanması, yeniden gazlaştırılması ve farklı basınç seviyelerinde aktarılabilmesi için ileri düzey mühendislik çözümleri uygulandı.

        LNG Terminal Gemilerinin, Karpowership’in Powership filosuyla birlikte faaliyet gösterdiği dört kıtada kullanılması, ülkelere esnek, çevik ve ölçeklenebilir çözümler sunulmasını mümkün kılıyor.

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        Serinin son gemisi: LNGT Türkiye

        Filoya katılan programın son gemisine “LNGT Türkiye” adının verilmesi, Karpowership’in küresel vizyonu açısından stratejik bir önem taşıyor. Karpowership LNG Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Ersen Ayanoğlu, yedinci gemi dönüşüm projesinin tamamlanmasının, Karpowership’in küresel ölçekte yüzer altyapıdaki varlığını güçlendirdiğini söyledi. Ayanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Filomuza eklediğimiz yedinci LNG Terminal Gemimiz, Karpowership’in 'LNG’den elektriğe' uzanan uçtan uca entegre değer zincirinde kritik bir rol üstleniyor. LNGT Türkiye ile birlikte, yüzer altyapı stratejimizde son derece önemli bir etabı daha başarıyla tamamlamış olduk. LNG’yi depolama, yeniden gazlaştırarak Powership veya kara şebekelerine iletme ve yakıt ikmali yapma kabiliyetine sahip esnek LNGTS filomuz, bu yeni yatırımla birlikte küresel ölçekteki rekabet gücünü artırdı. Küresel enerji arz güvenliğine katkı sağlayan yeni nesil yüzer altyapı yatırımlarımıza ve stratejik büyüme hamlelerimize hız kesmeden devam ediyoruz.”

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        Yeni nesil proje LNGT Karadeniz yolda

        Karpowership, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda LNG filosunu genişletmeye ve küresel enerji pazarındaki konumunu pekiştirmeye odaklanmış durumda. Seatrium ile geçen yıl üç LNG taşıyıcı gemisinin LNGTS’ye dönüştürülmesini içeren bir niyet mektubu imzalayan Karpowership, bu mutabakat doğrultusunda hayata geçirilen ilk proje olan LNGT Karadeniz’in dönüşüm ve mühendislik çalışmalarına devam ediyor. Karpowership’in Kinetics girişimi kapsamında geliştirilen LNGT Karadeniz, tamamlandığında günlük 600 milyon standart fit küp (MMscfd) yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip olacak. Bu teknik kapasite, gemiyi Karpowership’in portföyündeki en yüksek kapasiteli yüzer gaz altyapısı projelerinden biri konumuna getirecek.

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        İş birliği Powership segmentinde büyümeye devam edecek

        Seatrium Repairs and Upgrades Başkan Yardımcısı Alvin Gan, 8 yıllık programın başarıyla çıktıya dönüşmesinin, iki grup arasındaki uzun vadeli iş birliğinin yeni nesil projelerle genişlemesi açısından önemli bir milat olduğunu belirtti. Gan, Karpowership ile olan iş birliğinin yeni nesil Powership projeleri ve çeşitli offshore enerji çözümlerini kapsayacak şekilde derinleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        Karpowership, günümüz itibarıyla 45 adet Powership ve 8.500 MW’ı aşan kurulu gücüyle küresel enerji pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket, yüzer enerji santrallerini ihtiyaç duyulan bölgeye götürerek elektrik şebekesine bağlayabiliyor ve 30 günden kısa sürede üretime başlayabiliyor. Şirketin Powership filosuna ek olarak, yapım aşamasındaki projeler dahil olmak üzere LNG Terminal Gemileri ve LNG taşıyıcılarından oluşan 11 LNG gemisi bulunuyor.

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        #Karpowership
        #enerji
        #ekonomi
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