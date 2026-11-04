Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.491,22 %4,24
        DOLAR 50,0224 %0,08
        EURO 56,3851 %0,76
        GRAM ALTIN 6.495,55 %3,04
        BITCOIN 78.277,00 %0,61
        FAİZ 39,62 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 83,64 %4,72
        GBP/TRY 67,5740 %0,69
        EUR/USD 1,1266 %0,65
        BRENT PETROL 100,98 %-2,49
        ÇEYREK ALTIN 10.620,23 %3,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kış lastiği dönemi başlıyor: Ücretler belli oldu

        Kış lastiği dönemi başlıyor: Ücretler belli oldu

        Ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla zorunlu hale gelecek kış lastiği uygulaması öncesinde lastik değişim işlemleri yoğunlaştı. Lastik sökme-takma ücretleri jant ölçüsüne göre 1500 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 14:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zorunlu kış lastiği dönemi başlıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

        Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

        İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

        LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

        Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

        REKLAM

        Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

        Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

        LASTİKLERİN MEVSİME GÖRE UYGUN OLMASI GEREKİR

        Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor.

        Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor.

        REKLAM

        Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor.

        Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor.

        Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kış lastiği
        #araba lastiği
        #lastik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!