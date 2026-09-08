KOBİlere yönelik siber güvenlik araştırması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Çin, Tayland, Vietnam, Mısır, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 18 ülkeden 1800 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada KOBİ segmenti 616 temsilciyle yer aldı.

BT ve BT güvenliği uzmanlarıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, küresel çaptaki katılımcıların yüzde 58'i Orta Doğu, Türkiye, Afrika (META) bölgesindekilerin ise yüzde 82'si geçen yıl en az bir siber olay yaşadı. Türkiye'de söz konusu oran yüzde 58 olarak kaydedildilirken, Mısır'da yüzde 99, Suudi Arabistan'da yüzde 93 ve Güney Afrika'da yüzde 78 olarak ölçüldü.

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Katılımcılara göre, en fazla zarar veren başlıca saldırı türleri arasında kimlik avı, yazılım ve web uygulamalarındaki güvenlik açıklarının istismarı, kitlesel kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımları, harici uzaktan erişim ve yapay zeka güvenlik açıkları yer aldı.

En ciddi sonuçlardan biri olarak öne çıkan maddi kayıp, dünya genelindeki katılımcıların yüzde 22'si, META bölgesindeki katılımcıların ise yüzde 26'sı tarafından belirtildi. Türkiye kırılımında en ciddi siber olayın sonucu olarak maddi kayıp bildirenlerin oranı da yüzde 26 oldu. Söz konusu oran, Suudi Arabistan'da yüzde 35, Güney Afrika'da yüzde 16 ve Mısır'da yüzde 15 olarak kaydedildi.

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Katılımcılar, saldırganların doğrudan maddi etkinin ötesinde, veri hırsızlığına yoğun şekilde odaklandığını aktardı. En sık hedef alınan bilgiler arasında müşterilere ait veriler (yüzde 35), finansal kimlik bilgileri ve hukuki belgeler gibi hassas kurum içi bilgiler (yüzde 38), çalışanların kimlik bilgileri (yüzde 25) ve kuruluşun iş stratejisi (yüzde 23) yer aldı.

Türkiye'deki katılımcıların yanıtlarında müşterilere ait kişisel verilerin ve çalışanlara ait kişisel verilerin çalınması yüzde 35 ile en sık karşılaşılan saldırgan motivasyonları arasında ilk sırada yer aldı. Bunları, yüzde 30 ile para sızdırılması izledi.

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TEKNİK EKİPLER SİBER SALDIRILARIN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ ARASINDA

Araştırma sonuçları, siber suçluların öncelikli olarak teknik ekipleri hedef aldığını ortaya koyuyor. En ciddi saldırıların yüzde 61'i BT departmanlarına, yüzde 46'sı ise BT güvenliği birimlerine yöneldi. Türkiye verileri de benzer bir tabloya işaret etti. En fazla hedef alınan departmanlar yüzde 61 ile BT, yüzde 39 ile BT güvenliği ve yüzde 22 ile AR-GE oldu.

Muhasebe ve finans departmanları ise yüzde 24 ile en fazla hedef alınan üçüncü alan olarak öne çıktı. En ciddi siber olaylarda ortalama üç departmanın aynı anda etkilendiği görüldü. KOBİ'lerin müşteri hizmetleri kanalları üzerinden saldırıya uğrama oranının yüzde 21 ile orta ölçekli şirketlerdeki yüzde 15 ve büyük işletmelerdeki yüzde 17'lik orandan daha yüksek olması da dikkati çekti.

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Son dönemde yaşanan ihlaller, şirketleri süreçler, insan kaynağı ve teknoloji genelinde ek siber güvenlik önlemleri almaya yöneltti. Küresel ölçekte öncelikli adımların başında yüzde 24 ile BT güvenliği izleme çözümlerinin devreye alınması gelirken, bunu yüzde 23 ile üçüncü taraflara yönelik uyumluluk gerekliliklerinin güçlendirilmesi ve kimlik bilgisi yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi izledi.

Türkiye'de öne çıkan önlemler arasında ise tüm çalışanlar için zorunlu BT güvenliği eğitimlerinin başlatılması veya güncellenmesi (yüzde 39) ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın devreye alınması (yüzde 39) ilk sırada yer aldı. Bunları yüzde 35 ile parola politikasının başlatılması veya güncellenmesi takip etti. Küresel ölçekte kuruluşların yüzde 22'si ise tüm çalışan cihazlarında güvenlik yazılımlarını devreye almaya ve BT ekiplerinin uzmanlığını geliştirmeye yönelik özel eğitimlere yatırım yapmaya odaklandı.

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Kaspersky, siber olayların yol açabileceği kayıp riskini en aza indirmek için KOBİ'lere yedekleme rutinlerini operasyonlarının bir parçası haline getirerek kritik bilgileri acil durumlara ve fidye yazılımı saldırılarına karşı güvence altına almasını öneriyor.

KASPERSKY GITEX AI TÜRKİYE 2026'YA KATILACAK

Şirket, 9-10 Eylül'de düzenlenecek GITEX AI Türkiye 2026 kapsamında KOBİ'lerin karşı karşıya olduğu temel siber güvenlik sorunlarına ilişkin içgörülerini paylaşacak ve kuruluşların güvenliklerini güçlendirmelerine yardımcı olabilecek yaklaşım ve teknolojileri aktaracak.

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Kaspersky, Türkiye pazarındaki iş ortağı Redington Türkiye ile etkinlikte yer alacak. Etkinlik boyunca şirket uzmanları, müşteriler ve iş ortaklarıyla bilgi güvenliğindeki temel zorluklar, yeni ortaya çıkan siber güvenlik trendleri ve modern güvenlik teknolojileri hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaretçiler, mevcut güvenlik önceliklerini Kaspersky uzmanlarıyla değerlendirme ve şirketin siber güvenlik çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Birleşik Platform Ürün Grubu Başkanı İlya Markelov, siber olayların küçük ve orta ölçekli şirketlerde büyük holdinglere kıyasla çoğu zaman çok daha yıkıcı izler bıraktığını belirtti.

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Markelov, söz konusu olayların kısıtlı kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için doğrudan bir varoluş tehdidine dönüşebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin farklılaşan yoğun tehditler, operasyonel sınırlandırmalar ve ticari büyüme hedefleri karşısında acil olarak ölçeklenebilir ve ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş çözümlere ihtiyacı var. Bu segmentteki amiral gemimiz Kaspersky Next Optimum, büyüyen işletmelerin esnek ve uzman seviyesindeki bir güvenliğe kolayca erişebilmesi için tasarlandı. Kullanıcılar, yeni özelleştirilebilir ek Güvenlik Modülleri sayesinde ana ürünün yeteneklerini genişleterek, ortaya çıkan yeni risk ve ihtiyaçlara karşı savunma hatlarını güçlendirebiliyor."