Kredide talep kısa vadeye kaydı

2026’nın ilk yedi ayında küresel piyasalardaki gelişmeler, Türkiye’de kredi kullanımı ve tasarruf tercihlerinin seyrinde de etkili oldu. Kullanıcıların finansal kararlarını daha bilinçli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan, teknoloji odaklı bankacılık ürünleri pazaryeri Hesap.com’un yaptığı analize göre, kredi hacmindeki büyümenin ana kaynağını planlı finansman ürünleri yerine kısa vadeli ve esnek borçlanma kanalları oluşturdu. Tasarruf tercihlerinde ise vadeli mevduat ağırlığını korudu.

BKM verilerine göre, kartlı harcamalar yıllık bazda yüzde 45 civarında artarak enflasyonun üzerinde artış gösterdi. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan haftalık harcama, 31 Temmuz 2026 haftasında 750,6 milyar TL ile serinin bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. Tüketimin de etkisi ile bireysel kredi hacmi büyümesini sürdürüyor.

Kredi hacmindeki büyüme ise ihtiyaç kredisi gibi planlı ürünlerden değil, kredi kartı bakiyesi ve kredili mevduat hesabı gibi harcama anında oluşan, kısa vadeli ve esnek borçlanma kanallarından geldi. İhtiyaç kredisi hacmi yılbaşından bu yana yüzde 16,6 artarken, kredi kartı hacmi ve kredili mevduat hesabı hacmi yüzde 22’nin üzerinde artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, yılın ilk 7 ayında satılan konut adedi bir önceki yıla göre yüzde 6 azalırken, aynı dönemde kredili satış adedi yüzde 31 arttı. Konut fiyatlarının reel olarak gerilemesi krediye erişimi olan tüketiciler için kredi veya finansman kullanarak konut almayı mümkün kıldı. Konut kredilerinde yıl başından bu yana kaydedilen yüzde 20’yi aşan büyüme, kredili konut satışlarındaki artışla da uyumlu bir seyir izledi.

"TASARRUF FİNANSMANINA İLGİ SÜRÜYOR"

Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Özgür Göçen, yılın ilk yedi aylık görünümüne ilişkin şunları söyledi: “Mevduat hacmi haziran sonundaki geçici gerilemenin ardından Temmuz'da toparlandı ve vadeli mevduat hacmi ikinci kez 10 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Mevduat sahiplerinin en avantajlı oranlarla mevduatlarını değerlendirebilmeleri için Hesap.com olarak bankalarla iş birliği içerisinde mevduat tekliflerini tüketicilere sunuyoruz. Ayrıca, tasarruf finansmanı sektörünün son yıllarda yakaladığı ivme, konut ve taşıt özelinde finansman talebinin yönünü bankalardan tasarruf finansmanı şirketlerine çevirdi. Tasarruf finansmanı şirketlerinin müşteri sayısının Mart 2025’ten Mart 2026’ya yüzde 112 artması ve 1 milyon 300 bin müşteriye ulaşması bu trendi doğruluyor. Hesap.com olarak tüketicilerin tüm finansal kararlarında yanlarında olmayı ve doğru kararlar almalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Ağustos ayında hayata geçirdiğimiz tasarruf finansmanı kategorimiz ile tasarruf finansmanı kullanıcısının da hesaplı olmasını sağlıyoruz.”