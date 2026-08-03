Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.444,15 %-0,10
        DOLAR 47,5368 %0,05
        EURO 54,8427 %0,04
        GRAM ALTIN 6.196,49 %0,34
        FAİZ 42,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 88,62 %0,72
        BITCOIN 62.537,00 %-1,40
        GBP/TRY 64,0604 %-0,04
        EUR/USD 1,1528 %0,01
        BRENT 83,61 %-4,91
        ÇEYREK ALTIN 10.133,33 %0,36
        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paraların değeri temmuzda 123 milyar dolar arttı

        Kripto paraların değeri temmuzda 123 milyar dolar arttı

        Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kripto paraların değeri temmuzda 123 milyar dolar arttı

        Kripto para piyasası, bu yıl genel olarak satış baskısı altında kalmasına karşın yılın ikinci yarısına hızlı başladı.

        ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken, bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.

        ABD ile İran arasındaki gerilimin şu anda yüksek olmasına karşın geçen haftalarda hafiflemesi de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Bu durum da kripto para piyasasını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

        Bu arada, küresel enerji arzına yönelik tehdide rağmen kripto para yatırımcılarının büyük jeopolitik şoklar sırasında sıkça gerçekleşen panik satışlarından kaçındığı görüldü.

        REKLAM

        Jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde kripto para piyasasında yükselişlerin olması, yatırımcıların son gerginlikleri henüz dijital varlıkları terk etmek için bir neden olarak görmediklerini gösteriyor.

        Diğer taraftan, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin sektöre yasal netlik kazandırmayı hedefleyen ve "CLARITY Act" olarak bilinen yasa tasarısına bağlı yeni etik kuralların ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığına dair haber akışı kripto para piyasasındaki iyimserliği destekledi.

        Fed'in sıkı para politikası uygulayıp uygulamayacağına ilişkin belirsizlikler de kripto para piyasasındaki yükselişte etkili oldu.

        Fed politika faizini sabit bırakırken, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları Bankanın para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Üyeler arasında fikir ayrılıklarının olması Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına başvurup başvurmayacağı konusunda yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

        Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulamasına karşın bunun tam olarak nasıl yapılacağı konusunda somut bir açıklama yapmaması da yatırımcılara bankanın enflasyonla mücadele etmek için ne yapacağına ilişkin bir ipucu vermedi.

        REKLAM

        Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da öne çıktı.

        ETHEREUM'DAN 11 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ

        Bu gelişmelerle, kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı.

        Bitcoin geçen ay yüzde 7,2 artarak 62 bin 884,9 dolara çıktı. Ethereum da bu dönemde yüzde 18,2 artarak 1862,3 dolara ulaştı ve 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

        Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto para piyasasında temmuz ayında görülen pozitif seyrin birkaç faktörün birleşimi olduğunu belirtti.

        Başkaya, öncelikle piyasanın haziran ayındaki sert satışların ardından oldukça baskılanmış seviyelere geldiğini ifade etti.

        REKLAM

        Bu nedenle temmuzdaki yükselişin bir kısmının aşırı satış sonrası gelen tepki alımı ve pozisyonların yeniden dengelenmesi olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Başkaya, bunun yanında bitcoinin 60 bin dolar çevresindeki kritik bölgelerde tutunmasının piyasa güvenini desteklediğini söyledi.

        Başkaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Spot Bitcoin ETF’lerinde temmuz içinde yeniden girişlerin görülmesi de kurumsal talebin tamamen kaybolmadığını gösterdi. Fed’in faizleri sabit tutması, küresel piyasalarda kısa vadeli belirsizliği bir miktar azaltırken, jeopolitik risk priminin kısmen düşmesi de kripto gibi riskli varlıklara nefes aldırdı."

        Bu hareketin henüz güçlü ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı olarak değil, daha çok sert satış sonrası gelen kontrollü bir toparlanma olarak gördüğünü belirten Başkaya, "Kalıcı yükseliş için ETF girişlerinin devam etmesi, Fed tarafında daha yumuşak bir para politikası beklentisinin güçlenmesi, jeopolitik tansiyonun düşük kalması ve yatırımcının yeniden risk iştahını artırması gerekiyor. Mevcut tablo olumlu, fakat hala teyit bekleyen bir piyasa görünümüne işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        EFES'TE GECE MÜZECİLİĞİNE 2 AYDA 213 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece Müzeciliği uygulamasıyla güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Ören Yeri'ni gece saatlerinde 213 bin 192 kişi ziyaret ederken, yalnızca temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156 bin 528'e ulaştı. Özel aydınlatmalarla 2 bin yı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi