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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel çelik ihracatında Türkiye 6'ncı sırada

        Küresel çelik ihracatında Türkiye 6'ncı sırada

        Türkiye, 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6'ncı ülkesi olurken, Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Küresel çelik ihracatında Türkiye 6'ncı sırada

        Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan ve 2025 yılı verilerini içeren "World Steel in Figures 2026 (Dünya Çelik Verileri 2026)" raporuna göre, 2025'te dünyanın en büyük çelik ihracatçısı Çin oldu.

        Çin'in ardından 29,8 milyon tonla Japonya, 27,9 milyon tonla Güney Kore geldi. Almanya 20,9 milyon tonla dördüncü, Avrupa Birliği (27 ülke) 20,5 milyon tonla beşinci sırada yer aldı.

        Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla altıncı sırada yer alırken onu 15,2 milyon tonla Rusya, 14,7 milyon tonla Belçika, 14,3 milyon tonla İtalya, 13,5 milyon tonla İran takip etti.

        İlk 20'de ayrıca 11,6 milyon tonla Endonezya, 11,1 milyon tonla Vietnam, 11 milyon tonla Brezilya ve 9,9 milyon tonla Hindistan yer aldı.

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        Çelik ithalatında ise Avrupa Birliği öne çıktı. AB, 2025'te 43,7 milyon tonla dünyanın en fazla çelik ithal eden bölgesi oldu.

        AB'yi 23,9 milyon tonla ABD, 20,4 milyon tonla İtalya ve 20,2 milyon tonla Almanya takip etti.

        Türkiye de 19,8 milyon tonla dünyanın en büyük 5'inci çelik ithalatçısı oldu. Türkiye'nin ardından Tayland 15,5 milyon ton, Meksika 14,8 milyon ton ve Vietnam 13,5 milyon ton ithalat gerçekleştirdi.

        Böylece Türkiye, 2025'te hem çelik ihracatında hem de ithalatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldı.

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