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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK'tan FATF raporu değerlendirmesi

        MASAK'tan FATF raporu değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na ilişkin "Ülkemiz FATF'in 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunmuştur" açılamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MASAK'tan FATF raporu değerlendirmesi

        MASAK'tan yapılan duyuruda, "Ülkemizin, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 23 Eylül 2026 tarihinde FATF’in internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, ülkemizin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, ülkemiz FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise ülkemiz 11 kısa vadeli çıktının 3’ünde 'Önemli Ölçüde Etkili', 8’inde ise 'Ilımlı Ölçüde Etkili' olarak değerlendirilmiştir" denildi.

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        Söz konusu sonuçların, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil ettiği belirtilerek, "Gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir. FATF değerlendirmeleri, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleridir. Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmalar da 'Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' ve 'Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)' çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hız kesmeden sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

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        Duyuruda ayrıca, şöyle denildi:

        "Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla etkin şekilde mücadele ile mali sistemin bütünlüğünün korunması, toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Kamu ve özel sektörden sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz."

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        #FATF
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