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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK'tan FETÖ'nün para trafiğine sıkı takip

        MASAK'tan FETÖ'nün para trafiğine sıkı takip

        MASAK, FETÖ'nün finansal yapısına yönelik çalışmalar kapsamında 2025 sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyasını tamamlayarak, 329 bin 504 kişi ve kuruluşa ilişkin raporlarını adli makamlara sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        MASAK'tan FETÖ'nün para trafiğine sıkı takip

        MASAK Başkanlığı, FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyası tamamlayarak, 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını, adli makamlara sundu.

        AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelere, 7-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı.

        15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/PDY bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca, örgütün finans sektöründeki önemli enstrümanı Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

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        784 ŞİRKET TMSF YÖNETİMİNE GEÇTİ

        Bu doğrultuda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra FETÖ'nün finansal yapısına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle birlikte, kısa sürede örgüt yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu dönemde, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatıldı, "bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı" şirketlere ilgili yasal düzenleme doğrultusunda TMSF tarafından kayyum görevlendirildi.

        Söz konusu süreçte, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF'nin yönetimine geçti. Böylece, yürütülen soruşturmalarla FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edilmiş oldu.

        84 BİN 724 ANALİZ DOSYASI TAMAMLANDI

        FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda, 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken, yine alınan mal varlığının dondurulması kararları doğrultusunda, 251 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi de ilgili ülkelere iletildi.

        Dondurulan mal varlığı değeri 6 milyar 108 milyon 504 bin 489 lira, 2 milyon 507 bin 354 dolar, 287 bin 61 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu çerçevede 875 gayrimenkul, 67 araç ile bir yat ve 135 ticari sicil kaydı da yer aldı.

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        MASAK, 2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. Bu dosyalar çerçevesinde, 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporları, adli makamlara sunuldu.

        6 BİN 520 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HAKKINDA İSTİHBARİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI

        Ayrıca, örgütle mücadele kapsamında, yurt içi ve dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar da yürütüldü. FETÖ'ye yönelik çalışmalar çerçevesinde, MASAK tarafından 2025 yılı içinde, 6 bin 520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

        2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında, 583 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi.

        FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelede önem verilen konulardan bir diğerini ise yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi oldu. Bu çerçevede, MASAK tarafından gerek yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı heyetlere, gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        FETÖ/PYD ŞÜPHESİ BULUNAN 2 BİN 137 İŞLEM ASKIYA ALINDI

        Öte yandan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda, 7 iş günü süreyle askıya almaya yetkisi bulunuyor.

        Bu çerçevede de 2025 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 2 bin 137 işlemde askıya alma kararı verildi.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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