MASAK'tan finansal işlemlere yeni kurallar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine daha hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı.

Ayrıca bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem limitleri de güncellendi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE ANINDA MÜDAHALE

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

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Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak.

BAZI İŞLEM LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

MASAK'ın diğer düzenlemesiyle finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim sınırları artırıldı.

Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.

2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2 bin 750 liralık başka bir sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.