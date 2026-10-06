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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memur-Sen: Enflasyon, memur ve emeklisinin yükünü artırıyor

        Memur-Sen: Enflasyon, memur ve emeklisinin yükünü artırıyor

        Memur-Sen, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı gelir kayıpları artık görmezden gelinmemeli; artan sosyal maliyet görülmeli ve yıllardır biriken sorunlar daha fazla ötelenmemelidir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Enflasyon, memur ve emeklisinin yükünü artırıyor"

        Memur-Sen, sosyal medya hesabından "enflasyon, memur ve emeklisinin yükünü artırıyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

        TÜİK'in, 2026 yılı Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 1,84 olarak açıkladığı, 3 aylık enflasyonun yüzde 5,57, yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakem Kurulu’nun hatalı ve haksız kararı, kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan TCMB III. Enflasyon Raporu ile 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP), 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin enflasyon hedef ve beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi; kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş ve ücretlerinde yaşanan reel kaybı ve aşınmayı bir kez daha resmî veriler üzerinden açıkça ortaya koymuştur. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek gerekir ki; açıklanan genel enflasyon oranlarının üzerinde seyreden zorunlu harcamalar, gıda fiyatlarındaki artış, kira ödemeleri ve özellikle akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar; başta kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlilerin satın alma gücünü daha da azaltmakta ve reel kayıpları her geçen gün derinleştirmektedir. 4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren doğalgaz kademeli tarife uygulamasıyla birlikte hanehalklarının enerji faturalarında da ilave artışlar yaşanacak; böylece zaten yüksek seyreden zorunlu giderlerin hane bütçeleri üzerindeki yükü daha da ağırlaşacaktır. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim harcamalarının da hane bütçelerine eklenmesi, gıda, barınma, ulaşım ve enerji gibi temel ihtiyaçlarla birlikte değerlendirildiğinde, kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin zorunlu harcama yükü taşıyamayacakları bir noktaya sürüklenmektedir. Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler; gelir dağılımında adaletsizliğin giderek derinleştiğini, toplumsal farklılaşma ve ayrışmanın belirginleştiğini ve buna bağlı olarak ekonomik ve sosyal maliyetin her geçen gün daha da büyüdüğünü açıkça göstermektedir."

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        Memur-Sen'in açıklamasında, memur ve emeklisinin alım gücünün korunması, kayıpların telafi edilmesi, yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır ekonomik maliyetin yükünün, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmaması istendi.

        Açıklamada, "Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı gelir kayıpları artık görmezden gelinmemeli; artan sosyal maliyet görülmeli ve yıllardır biriken sorunlar daha fazla ötelenmemelidir" denildi.

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        #memur-sen
        #ENFLASYON
        #MAAŞ
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