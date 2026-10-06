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        Haberler Ekonomi Para Merkez bankası başkanları İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya gelecek

        Merkez bankası başkanları İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya gelecek

        Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra BoE Başkanı Andrew Bailey ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller de katılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Merkez bankası başkanları İstanbul'a geliyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek.

        Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı İstanbul Ekonomi Forumu, TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek ve küresel diyalog için yeni bir zemin sunacak olan Forum, uluslararası politika diyaloğunu ve işbirliğini teşvik ederken, küresel ekonominin geleceğine dair tartışmalara yön veren seçkin bir platform haline gelmeyi hedefliyor.

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        Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de katılacak.

        Foruma 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısı katılım sağlayacak.

        Katılımcılar, giderek parçalanan küresel ekonomide yol alma, belirsizlik ortamında para politikası, borç dinamikleri ve yapay zeka ile dijital inovasyonun makroekonomik politika üzerindeki etkileri gibi çok çeşitli konularda tartışmalar yürütecek.

        Farklı bakış açılarını ve uzmanlık alanlarını bir araya getiren Forum, faydalı diyalogları teşvik etmeyi ve daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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        Forum hakkında detaylı bilgiye "https://istanbulef.org/ief-2026/" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

        Tüm oturumlar canlı yayınlanacak.

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