Netflix Türkiye abonelik ücretleri zamlandı: Yeni fiyatlar belli oldu

Netflix, Türkiye’de sunduğu abonelik paketlerinin aylık ücretlerinde değişikliğe gitti. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Temel, Standart ve Premium planların tamamına zam yapıldı.

Yeni düzenlemeyle Netflix’in en düşük fiyatlı paketi olan Temel planın aylık ücreti 189,99 TL’den 259,99 TL’ye yükseldi. Böylece Temel paketin fiyatında 70 TL artış gerçekleşti.

STANDART PAKET 389,99 TL OLDU

Netflix’in Standart planının aylık ücreti ise 289,99 TL’den 389,99 TL’ye çıkarıldı. Standart paketteki fiyat artışı 100 TL oldu.

PREMIUM PAKET 499,99 TL'YE YÜKSELDİ

Platformun en yüksek fiyatlı abonelik seçeneği Premium planın aylık ücreti de 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseltildi. Böylece Premium paketin fiyatı 120 TL arttı.

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Yeni tarifeyle birlikte Netflix’in Türkiye’deki aylık abonelik ücretleri Temel pakette 259,99 TL, Standart pakette 389,99 TL ve Premium pakette 499,99 TL olarak uygulanıyor.

Oransal olarak en yüksek fiyat artışı Temel pakette gerçekleşti. Temel planın fiyatı yaklaşık yüzde 36,8 artarken, Standart plandaki artış yüzde 34,5, Premium plandaki artış ise yüzde 31,6 oldu.

İşte güncellenmiş yeni fiyat tablosu: