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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Newsom: Çin ile rekabete uyanmazsak 10 yıl içinde ABD'de otomobil üretimi kalmayabilir

        Newsom: Çin ile rekabete uyanmazsak 10 yıl içinde ABD'de otomobil üretimi kalmayabilir

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında temaslarını sürdüren ve Demokrat Parti'nin 2028 başkanlık adayları arasında öne çıkan California Valisi Gavin Newsom, dün yerel medyadan yalnızca Haberturk.com'un katıldığı konuşmada ABD'de seçim sonrası döneme ilişkin önemli mesajlar vermişti. Newsom, bugün de katıldığı panelin ardından sınırlı sayıda gazetecinin sorularını yanıtlayarak Çin ile ekonomik rekabet, iklim politikaları ve ABD'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Newsom "Çin ile rekabetin farkına varıp harekete geçmezsek, 10 yıl içinde ABD'de işler durumda bir otomobil üretim ekonomimizin kalıp kalmayacağını bile bilmiyorum" derken Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik "Ortak geleceğimiz açısından sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İyi ilişkiler kurmak önemli. Elbette Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendine özgü bir ilişkisi var. Ancak Türkiye genelinde pek çok farklı belediye başkanı, temsilci ve bakanla çok sayıda görüşme gerçekleştirmek, ortak zemin ve ortak çıkarlar bulmak açısından oldukça faydalı ve yapıcı oldu" ifadelerini kullandı. Trump'ı "tam bir kaybeden" olarak nitelendiren Newsom, "O tam bir kaybeden. Dünya tarihinin en yolsuz başkanı. Bu bir yolsuzluk meselesi. Yaptıklarının hesabını verecek. Ailesi ve yakın çevresindeki kişiler de hesap verecek" dedi

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında temaslarını sürdüren Newsom, dün yerel medyadan yalnızca Haberturk.com'un katıldığı röportajda ABD ara seçimleri sonrası döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Newsom, bugün de katıldığı panelin ardından sınırlı sayıda gazetecinin sorularını yanıtlayarak Çin ile ekonomik rekabet, iklim politikaları ve ABD'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Newsom, ülkeler arasında iyi ilişkiler kurulmasının ortak gelecek açısından önem taşıdığını söyledi.

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        ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiye işaret eden Newsom, "Elbette Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendine özgü bir ilişkisi var. Bu ilişkinin ne ölçüde devam edeceği ise henüz yanıtı belli olmayan bir soru" dedi.

        ABD'nin resmi temsili olmamasına rağmen COP31'de kendilerinin yer alması ve Türkiye'de farklı düzeylerde gerçekleştirilen temasların önemine dikkati çeken Newsom, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de pek çok farklı belediye başkanı, temsilci ve bakanla çok sayıda görüşme gerçekleştirmek, ortak zemin ve ortak çıkarlar bulmak açısından oldukça faydalı ve yapıcı oldu. Bu açıdan baktığımda, ilişkilerimizin güçlü bir şekilde devam edeceğine dair çok önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum."

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        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez Haberi Görüntüle

        "ÇİN EN BÜYÜK RAKİP"

        ABD'nin iklim politikaları kapsamında atması gereken adımlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Newsom, Çin'in temiz enerji teknolojileri ve otomotiv sektöründe elde ettiği konuma dikkati çekti.

        Çin'in ABD'nin en büyük ekonomik rakibi olduğunu belirten Newsom, "Çin, düşük karbonlu, yeşil büyüme konusunda bizi açık ara geride bırakıyor. Tedarik zincirlerine hakim durumdalar. Küresel elektrikli araç pazarının yüzde 70'ini ellerinde tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

        Çin'in bu alandaki başarısında teknolojik altyapı, devlet politikaları ve tedarik zincirlerinin belirleyici olduğunu anlatan Newsom, ABD'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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        ABD otomotiv sektörünün geleceğine ilişkin endişelerini dile getiren Newsom, "Bu rekabetin farkına varıp harekete geçmezsek, 10 yıl içinde ABD'de işler durumda bir otomobil üretim ekonomimizin kalıp kalmayacağını bile bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Newsom, bir sonraki ABD başkanının ülkeyi yeniden harekete geçirmesi gerektiğini belirterek, karbonsuzlaşma ve elektrifikasyon süreçlerinin hızlandırılması ve temiz enerji ekonomisine geçiş konusunda güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu.

        NEWSOM'DAN TRUMP'A: O TAM BİR KAYBEDEN

        ABD'deki siyasi gelişmeler ve ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Newsom, Başkan Donald Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı.

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        Trump'ı "tam bir kaybeden" olarak nitelendiren Newsom, "O tam bir kaybeden. Dünya tarihinin en yolsuz başkanı. Bu bir yolsuzluk meselesi. Yaptıklarının hesabını verecek. Ailesi ve yakın çevresindeki kişiler de hesap verecek." dedi.

        Ara seçim sonuçlarını Trump yönetimine yönelik bir tepki olarak değerlendiren Newsom, seçim günü yaşananları "bir hesaplaşma ve başkaldırı" olarak tanımladı.

        Newsom, "ABD tarihinde bu tür seçimlere çok nadir tanık olduk. Bu, Trump'ın, Trumpizmin ve MAGA hareketinin tamamen reddedilmesiydi. Artık kanatları kırpıldı. Bildiğimiz anlamda Trump'ın başkanlığı geçen hafta sona erdi." ifadelerini kullandı.

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        Trump'ın halen ABD Başkanı ve başkomutan olduğunu hatırlatan Newsom, "Ancak o hala ülkemizin başkomutanı ve hala hesaba katılması gereken bir güç. Fakat ülke içinde artık etkisiz hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

        "TRUMP'A COP31 MESAJI: NEREDESİN? ÇIK ORTAYA

        COP31'den Trump'a vermek istediği mesajın sorulması üzerine Newsom, "Neredesin sen? Çık ortaya!" yanıtını verdi.

        Çin'in COP31'e geniş katılım sağladığını ve iklim teknolojileri alanında yeni ortaklıklar geliştirdiğini vurgulayan Newsom, ABD federal yönetiminin zirvede temsil edilmemesini eleştirdi.

        Newsom, "Çin burada çok geniş bir katılımla yer alıyor. Bu işi hiç de hafife almıyorlar ve bu alanda hakimiyet kuruyorlar. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar geliştiriyorlar. Müzakere masasında yer alıyorlar. Biz ise ortalıkta yokuz." dedi.

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        ABD'nin zirvede yer almamasını küresel iklim mücadelesinde liderlik sorumluluğundan uzaklaşılması olarak değerlendiren Newsom, iklim değişikliğinin giderek daha büyük ekonomik ve finansal riskler yarattığına dikkati çekti.

        Orman yangınları, aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve şiddetli yağışların etkilerine işaret eden Newsom, "İklim değişikliğinin etkileri artık burada. Bunlar gerçek ve bizim gerçek bir liderliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        "TRUMP HÜKÜMETİ BU MÜCADELEYE SIRTINI DÖNDÜ AMA ABD DÖNMEDİ"

        ABD'nin iklim mücadelesinden tamamen çekilmediğini vurgulayan Newsom, federal hükümetin yaklaşımıyla eyalet ve yerel yönetimlerin politikalarının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

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        Newsom, "ABD'nin bu mücadeleye sırtını dönmediğini söylemek istiyorum. ABD federal hükümeti sırtını döndü. Ancak eyaletler, şehirler ve valiler sırtını dönmedi. ABD'nin dört bir yanında liderlik etmeye ve işbirlikleri geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Uluslararası ortaklara güvence vermek istediklerini ifade eden Newsom, "İnsanlara Trump'ın geçici olduğunu hatırlatmamız önemli. California gibi eyaletler istikrarlı ve güvenilir ortaklardır. Ve iki yıl içinde ulusal düzeyde de geri döneceğiz." dedi.

        Demokratların yeniden iktidara gelmesi durumunda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na dönüp dönmeyeceği sorusuna ise Newsom, "Saniyeler içinde katılırız." yanıtını verdi.

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        Newsom, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un "196 eksi 1, sıfıra eşit değildir." sözünü hatırlatarak, ABD federal yönetiminin tutumuna rağmen eyaletler düzeyinde iklim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        "TEMİZ ENERJİ HÜRMÜZ'DEN GEÇMİYOR, ABLUKAYA ALINMIYOR VE DAHA AVANTAJLI"

        ABD'de hayat pahalılığı ve iklim politikaları arasındaki ilişkiye de değinen Newsom, temiz enerjiye geçişin ekonomik maliyetleri azaltabileceğini savundu.

        Newsom, "Temiz enerji daha üstün bir ürün. Temiz olmayan enerji ise daha düşük kaliteli bir ürün. Temiz enerji aynı zamanda daha ucuz bir alternatif. Bunu da hayat pahalılığı ve ekonomik karşılanabilirlik açısından anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Güneş ve rüzgar enerjisinin enerji güvenliği açısından da avantaj sağladığını dile getiren Newsom, "Bu enerjinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine gerek yok. Onu korumak için bir donanmaya ihtiyacınız yok. Ablukaya da alınamaz." dedi.

        Newsom, ABD'nin yerli petrol üretimini artırarak küresel petrol piyasasındaki fiyat oluşumundan tamamen bağımsız hale gelebileceği düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

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        #cop31
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