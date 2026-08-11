Nvidia’dan Wall Street devleriyle 500 milyar dolarlık anlaşma

Yapay zeka teknolojilerinin yükselişi artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, küresel finans devlerinin de gündeminde. Grafik işlemcileriyle AI devriminin merkezinde yer alan Nvidia, altı büyük Wall Street kurumu ile yaptığı mutabakat anlaşmaları sayesinde 500 milyar dolarlık dev bir sermaye havuzu kurmayı planlıyor. Bu girişim, yapay zeka altyapısı için gerekli olan devasa veri merkezlerinin finansmanını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin bu anlaşmalarda 125 milyar dolara kadar destek verme opsiyonuna sahip olduğunu belirterek, “Bu finansman platformları müşterilerin kıt compute kaynaklarına ölçekli şekilde erişmesini ve her ülke ile sektör için AI fabrikaları kurmasını sağlayacak” dedi.

WALL STREET DEVLERİYLE ORTAKLIK

Nvidia, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile mutabakat anlaşmaları imzaladı. Bu iş birlikleri, frontier AI geliştiricilerinden devlet kurumlarına, bulut sağlayıcılarından kurumsal şirketlere kadar geniş bir müşteri kitlesine Nvidia tabanlı altyapıya erişim imkânı sunacak.

AI YATIRIMLARINDA TARİHİ EŞİK

Teknoloji devleri yapay zeka yatırımlarında hız kesmiyor. 2026 itibarıyla AI harcamalarının toplamda 730 milyar doları aşması bekleniyor. Nvidia’nın finansman platformları, bu yatırımların daha sürdürülebilir ve uzun vadeli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Nvidia, anlaşmaların finansal şartlarını, firmaların bireysel taahhütlerini ve 500 milyar dolarlık sermayenin ne zaman devreye alınacağını açıklamadı. Ancak Financial Times’ın ilk olarak duyurduğu ve Reuters’ın doğruladığı gelişme, teknoloji ve finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.

YAPAY ZEKA FABRİKALARINA GİDEN YOL

Bu girişim yalnızca Nvidia’nın değil, tüm teknoloji ekosisteminin geleceğini şekillendirecek. Yapay zeka altyapısına erişim için geliştirilen finansman modelleri, önümüzdeki yıllarda AI’nin küresel ölçekte daha hızlı ve kapsayıcı şekilde yayılmasını sağlayabilir.