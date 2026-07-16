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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ocak 2023'ten bu yana ilk! Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

        Ocak 2023'ten bu yana ilk! Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

        Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Güney Kore Merkez Bankası'ndan Ocak 2023'ten bu yana ilk

        Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75’e çıkardı.

        Bu, bankanın Ocak 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu.

        Karar, ekonomistlerin medyan beklentisiyle uyumlu gerçekleşti.

        Merkez bankası yayımladığı açıklamada, enflasyonun “kayda değer bir süre” boyunca yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti. Açıklamada, “Enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkilerinin ekonomiye yansımasıyla enflasyonun bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

        Güney Kore’de yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 3,2’ye yükselerek 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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