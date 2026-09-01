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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim OKI iş birliğini Orta Doğu ve Afrika’ya taşıyacak

        OKI iş birliğini Orta Doğu ve Afrika’ya taşıyacak

        Penta Teknoloji, uzun yıllardır Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu Japonya merkezli, endüstriyel baskı teknolojilerinin önde gelen küresel markası OKI ile yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Penta Teknoloji, OKI'nin Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada bölgesel distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        OKI iş birliğini Orta Doğu ve Afrika'ya taşıyacak

        Türkiye'nin öncü katma değerli teknoloji distribütörü Penta Teknoloji, teknoloji markalarıyla geliştirdiği uzun soluklu iş birliklerini güçlendirmeye ve küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Şirket, uzun yıllardır Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğu endüstriyel baskı teknolojilerinin önde gelen küresel markalarından biri olan OKI ile imzaladığı yeni anlaşma ile Orta Doğu ve Afrika'daki faaliyet alanını genişletti. Bu kapsamda Penta Teknoloji, Türkiye ile birlikte; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus'u kapsayan 11 ülkede OKI'nin bölgesel distribütörü oldu. Yeni iş birliğiyle şirket, baskı teknolojileri dağıtımındaki uluslararası etkinliğini ve stratejik konumunu pekiştirdi.

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        11 ÜLKEDE DAĞITIM OPERASYONU

        Anlaşmayla birlikte Penta Teknoloji, Orta Doğu ve Afrika'daki 11 ülkede OKI'nin bölgesel dağıtım operasyonunun liderliğini üstlenecek. Şirket, dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra operasyon, yönetişim ve süreç yönetimi alanlarındaki uzmanlığıyla OKI'nin bölgedeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde de kritik rol alacak.

        Yeni iş birliği, Penta Teknoloji'nin teknoloji dağıtımındaki rolünü uluslararası bir seviyeye taşırken aynı zamanda şirketin bölgesel teknoloji ekosistemine yön veren stratejik iş ortağı konumunu da güçlendirecek.

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        Fatih Erünsal: “Bölgesel teknoloji ekosistemindeki konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız”

        Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, Japon teknoloji devi OKI ile Türkiye’de başlayan iş birliğinin bölgesel yapıya dönüşmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "2017 yılından bu yana Türkiye'de tek distribütörü olarak faaliyet gösterdiğimiz OKI ile iş birliğimizin, bugün Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan bölgesel bir yapıya dönüşmesi, Penta Teknoloji'nin yıllar içinde ortaya koyduğu operasyonel mükemmelliğin, iş ortağı ekosistemine sunduğu katma değerin ve uluslararası ölçekte kazandığı güvenin somut bir göstergesidir. OKI'nin geniş bir coğrafyada dağıtım operasyonlarının liderliğini üstlenecek olmaktan memnuniyet duyuyor, bu anlaşmayı şirketimizin uluslararası büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Yeni dönemde Orta Doğu ve Afrika'nın yüksek potansiyele sahip pazarlarında sektör tecrübemizi, yetkin insan kaynağımızı ve operasyonel gücümüzü daha geniş bir ekosisteme taşıyarak iş ortaklarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Penta Teknoloji olarak bu yeni yapıyla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bölgesel teknoloji ekosistemindeki gücümüzü ileri taşımaya kararlıyız.”

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