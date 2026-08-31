Omoda ve Jaecoo Türkiye'de 50 bin adede yaklaştı

Chery Grubu bünyesinde faaliyet gösteren OMODA | JAECOO, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Marka, Türkiye’deki ikinci yılını toplam 49 bin 55 adetlik satış hacmiyle tamamladığını bildirdi.

Chery Türkiye’nin Türkiye yolculuğu 21 Mart 2023’te Chery markasının TIGGO 7, TIGGO 8 ve OMODA 5 modelleriyle başladı. Ağustos 2024’te JAECOO 7’nin ürün gamına katılmasıyla birlikte marka yapılanması genişlerken, daha sonra OMODA 7’nin de pazara sunulmasıyla ürün ailesi güçlendi.

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Yapılan açıklamaya göre, bugün Chery Türkiye çatısı altında Chery ve OMODA | JAECOO markalarıyla 150 bini aşkın müşteriye satış ve satış sonrası hizmet sunuluyor.

OMODA 31 BİN 902 SATIŞA ULAŞTI

2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla OMODA’nın Türkiye’deki toplam satışları 31 bin 902 adede ulaştı.

Bu performansta OMODA 5 önemli rol oynarken, model bugüne kadar 30 bin 470 adetlik satış hacmi oluşturdu. Markanın ürün gamına yeni katılan OMODA 7 ise kısa sürede bin 432 adetlik satış rakamına ulaştı.

OMODA'nın, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik ürün gamıyla Türkiye SUV pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

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JAECOO 7 İKİ YILDA 17 BİN ADEDİ AŞTI

Türkiye pazarına 2024 yılında giriş yapan JAECOO 7 ise kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Modelin 2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam satışları 17 bin 153 adede yükseldi.

OMODA’nın şehirli ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile JAECOO’nun premium SUV ve arazi kabiliyetleri, Chery’nin çift marka stratejisinin temelini oluşturuyor.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ PAZARLARIMIZDAN BİRİ"

Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, markaların Türkiye’deki performansını değerlendirdi.

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Turan, müşteri beklentilerinin markaların gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, OMODA ve JAECOO’nun farklı kullanıcı profillerine hitap eden tamamlayıcı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

OMODA’nın 31 bin 902, JAECOO 7’nin ise 17 bin 153 kullanıcıya ulaşmasının Türkiye pazarındaki karşılığın önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Turan, "Bu iki markamızla farklı beklentilere sahip çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz. Türkiye, OMODA | JAECOO’nun küresel büyüme stratejisindeki en önemli pazarlardan biri. Önümüzdeki dönemde ürün gamımızı genişletmeye, satış ve satış sonrası hizmet kalitemizi geliştirmeye ve Türkiye’de uzun vadeli, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

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KÜRESEL SATIŞLARDA DA BÜYÜME SÜRÜYOR

Öte yandan, OMODA | JAECOO, küresel pazarlarda da büyümesini sürdürüyor. Marka, 2026 Temmuz ayında 69 bin 739 adetlik satış gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148.9 büyüme kaydetti.

2026 yılının ilk yedi ayında markanın küresel satışları 448 bin 849 adede ulaştı. OMODA | JAECOO, 2027 yılında yıllık 1 milyon adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.