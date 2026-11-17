Otomotivde dönüşüm için finansman çağrısı
İstanbul Ticaret Odası 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı, otomotiv tedarikçilerinin yeşil dönüşümünde uygun maliyetli finansman ve teknik desteğin birlikte sağlanması gerektiğini söyledi. Aşçı, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesi için desteğin küçük işletmelere kadar ulaşması çağrısında bulundu
İstanbul Ticaret Odası 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı, Antalya'da devam eden COP31 ile 10 Kasım'da yayımlanan 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın otomotiv tedarik zincirinin rekabet gücü açısından birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin 2025'te 41.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Avrupa Birliği'nin ise 30.1 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 72.5'ini oluşturduğunu hatırlatan Aşçı, bu ticari bağın çevresel performans, maliyet ve tedarik güvenliğinin birlikte yönetilmesini gerektirdiğini söyledi.
DÖNÜŞÜM İÇİN UYGUN MALİYETLİ FİNANSMAN
Tedarikçilerin ücret ödemeleri, stok maliyetleri, müşterilere tanınan vadeler ve makine yatırımlarını aynı anda yönetmek zorunda olduğunu belirten Aşçı, enerji verimliliği ve ürün verilerinin izlenebilirliği için yapılacak yatırımların işletme sermayesinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.
Aşçı, "Kredinin vadesi yatırımın geri dönüşüne, geri ödeme planı da işletmenin nakit akışına uygun olmalı. Uygun maliyetli kaynak, teknik destek ve öngörülebilir müşteri talebi birlikte sunulmalı" dedi.
COP31'deki uygulama odağının iş dünyasında somut yatırımlarla karşılık bulması gerektiğini ifade eden Aşçı, uluslararası finansman hedeflerinin açıklanmasının tek başına işletmelerin bu kaynaklara erişebildiği anlamına gelmediğine dikkat çekti.
KARBON VERİSİ TİCARİ GÜVENİN PARÇASI OLUYOR
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın kesin uygulama dönemi 1 Ocak 2026'da başlarken, düzenleme demir-çelik ve alüminyum dahil belirli sektörlerde seçili ürünleri kapsıyor.
Mekanizmanın otomotiv sektörünün tamamına uygulanan tek bir vergi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aşçı, kapsama giren ürünlerle tedarik zincirindeki ticari etkilerin ayrı izlenmesi gerektiğini söyledi.
Bir parçanın kalitesi, fiyatı ve teslim süresi kadar çevresel bilgilerinin güvenilir biçimde sunulmasının da önem kazandığını vurgulayan Aşçı, malzemenin kaynağını, üretimde kullanılan enerjiyi ve hesaplama yöntemini izleyebilen işletmelerin müşterilerinin taleplerine daha güçlü yanıt verebileceğini ifade etti.
Her alıcının farklı formatta veri istemesinin özellikle küçük işletmeler için tekrarlanan maliyetler yarattığını belirten Aşçı, “Meslek örgütleri, büyük alıcılar ve finans kuruluşları ortak veri alanları ve uyumlu takvimler üzerinde çalışmalı” diye konuştu.
ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE SERVİS VE YEDEK PARÇANIN ROLÜ
Elektrikli araç dönüşümünün servis ve yedek parça ekosistemiyle tamamlanacağını belirten Aşçı, COP31 Başkanlığının elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'te yüzde 35'e çıkarma hedefini de değerlendirdi.
Aşçı, elektrifikasyonun temiz elektrik, şebeke yatırımları ve mesleki yetkinliklerle birlikte ilerlemesi gerektiğini söyledi.
Onarım, yeniden üretim ve malzeme verimliliğinin de dönüşüm programında yer alması gerektiğini vurgulayan Aşçı, teknik açıdan uygun, güvenliği ve performansı doğrulanmış parçaların yeniden üretiminin kaynak kullanımını azaltabileceğini ifade etti.
Ürün ömrünü uzatmanın çevresel faydasının, kullanım sırasındaki enerji tüketimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aşçı, "Amacımız güvenliği koruyarak israfı azaltmak ve malzemenin değerini mümkün olduğunca korumaktır" dedi.
Antalya'daki zirveden beklentilerinin iklim hedefleriyle işletmelerin yatırım kararları arasındaki mesafenin kısalması olduğunu dile getiren Aşçı, "Türkiye'nin üretim gücünü geleceğe taşıyacak dönüşüm, tedarik zincirindeki küçük işletmeye kadar ulaşmalıdır. Dönüşümün merkezinde insan, ölçüsünde gerçek sonuç olmalı" ifadelerini kullandı.