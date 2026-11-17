Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri: Karadeniz'de yük gemisi battı 12 mürettebat kurtarıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj, Altın 1 yılın dibinde ABD'li devden 2027 tahmini

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. KARADENİZ'DE YÜK GEMİSİ BATTI, 12 MÜRETTEBAT KURTARILDIRomanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı yük gemisi Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battı. 12 mürettebatı bulunan gemideki, 8 ... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. KARADENİZ'DE YÜK GEMİSİ BATTI, 12 MÜRETTEBAT KURTARILDIRomanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı yük gemisi Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battı. 12 mürettebatı bulunan gemideki, 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı helikopterlerle kurtarıldı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE MESAJCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlikte konuştu. "Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz." diyen Erdoğan, "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak. Yeni dünya kurulurken 'merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz." ifadelerini kullandı. GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: "AİLEYE BİLGİ VERMEYİN DENİLDİ"Bir taraftan da Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Şüpheli olan eski Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesi ortaya çıktı. Erzen, barajdaki arama çalışmalarının valilik tarafından koordine edildiğini ve kendilerine aileye bilgi vermemeleri yönünde talimat verildiğini öne sürdü. ÖMER SARIGÜL'DEN EK İFADE Sarıgül soruşturması kapsamında 19 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren abisi Emir Sarıgül, ev hapsiyle tahliye edilmişti. TARİHİ BULUŞMA: TRUMP, Şİ VE PUTİN ZİRVESİDünya tarihi görüşmeyi bekliyor... ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk kez üçlü görüşmede bir araya gelecek. Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında bir araya gelecek 3 liderin ana gündemini nükleer silahların yayılmasının önlenmesi oluştururken, İran ve Ukrayna savaşının da ele alınması bekleniyor. ALTIN 1 YILIN DİBİNDEBu arada birçok yatırımcının gözü altın fiyatlarında. Küresel piyasalarda altının onsu, artan enflasyon ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceği beklentisinin yarattığı baskıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yurt içinde gram altının fiyatı 6 bin 250 lira seviyesinde alıcı buluyor. ABD'Lİ DEV 2027 ALTIN TAHMİNLERİNİ AÇIKLADIABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de 2027 yılına ilişkin altın tahminlerini açıkladı. Ons altın için ayı senaryosunda 3 bin 938, baz senaryosunda 5 bin 250, boğa senaryosunda ise 7 bin 88 dolar hedefi belirledi. Mevcut 3 bin 855 dolarlık fiyata göre bu hedefler sırasıyla yüzde 2.2, yüzde 36.2 ve yüzde 83.9 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. MACARİSTAN'DA ESKİ BAKANIN 20 MİLYON DOLARI ORMANDAN ÇIKTIMacaristan'da eski Başbakan Viktor Orban döneminde Kalkınma Bakanı olan Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında, ormanda gömülü yaklaşık 20 milyon dolar nakit para ele geçirildi. Orban'ın partisi Fidesz, hakkındaki suçlamaları reddeden Sesztak'a milletvekilliğinden ayrılması çağrısı yaptı. İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM'DAN BREXIT İTİRAFIİngiltere'ye bakacağız şimdi... Başbakan Burnham, Brexit'in ülkeye kazandırdığından daha fazlasını kaybettirdiğini belirterek Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Burnham, bu hafta düzenlenecek zirvede Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. MİLLİLER, UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE NASIL KALIR?Dün akşam UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda Fransa ile kozlarını paylaşan Milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Milli Takımın A Ligi'ndeki kaderini Yunanistan-Sırbistan maçı belirleyecek. Sırbistan'ın -11'den daha kötü bir averaja sahip olması halinde milliler A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak. Averajların aynı olması halinde ise Türkiye ve Sırbistan'ın attığı gol sayılarında önde olan takım, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak, diğer ekip ise B Ligi'ne düşecek. GÖKSEL'İN ORKESTRASINA VİZE ENGELİŞarkıcı Göksel, Belçika'daki konserinde orkestra ekibi olmadan sahne aldı. Göksel, orkestra ekibine vize verilmediğini açıkladı. Durumu sahnede açıklayan Göksel, "Olanda hayır vardır. Bu gecede bir hayır olduğuna inanıyorum" dedi. Daha Az Göster