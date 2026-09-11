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        Haberler Ekonomi Emlak Özak GYO ve Marriott International'dan iş birliği

        Özak GYO ve Marriott International'dan iş birliği

        Özak GYO, Marriott International'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk lüks her şey dahil resort oteli olacak The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive'ı Antalya Kemer'de hayata geçirmek üzere anlaşma imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özak GYO ve Marriott International'dan iş birliği

        Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Özak olarak turizmi uzun vadeli büyüme vizyonumuzun stratejik alanlarından biri olarak görüyoruz. 2004 yılında Ela Excellence Resort Belek ile başlayan ve ilklere ev sahipliği yaptığımız turizm yolculuğumuzda edindiğimiz deneyimi, Özak GYO’nun proje geliştirme yetkinliğini, konut projelerinde yakaladığı ivmeyi ve yüksek kalite standartları ile sektörde edindiği güçlü konumunu Ela Hospitality’nin otel işletmeciliği uzmanlığıyla birleştiriyoruz. Projelerimizi misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak şekillendiriyoruz. The Ritz-Carlton, Kemer ile bu birikimimizi lüks konaklamada yeni bir segmente taşıyor; projenin özgün konumuyla uyumlu, güçlü bir resort konsepti ve farklı bir tatil deneyimi oluşturuyoruz. Bu yenilikçi turizm yaklaşımımız ile Kemer’i daha önce ziyaret etmeyen, lüks konaklamada en üst düzey hizmet ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan uluslararası misafirlerin beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Böylece Kemer’e yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırırken Türkiye’nin lüks turizmdeki rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje, Özak’ın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni vizyon ve yaklaşımla turizm alanında hayata geçireceğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.”

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        Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Neal Jones ise şunları söyledi: “The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive için imzaladığımız anlaşma, Marriott’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki gözde tatil destinasyonlarında lüks portföyünü genişletmeye yönelik süregelen odağını yansıtıyor. Proje, lüks resort segmentindeki dönüşümü yansıtırken misafirlerin giderek daha fazla talep ettiği ve The Ritz-Carlton ile özdeşleşen ayrıcalıklı hizmet, rafine tasarım ve kişiselleştirilmiş deneyimleri bütünsel bir her şey dahil resort anlayışıyla bir araya getiriyor.”

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        2028 yılında kapılarını açması planlanan The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive, 141 oda ve süitten oluşacak. Konaklama seçenekleri arasında bir, iki, üç, dört ve beş yatak odalı villalardan oluşan seçkin bir koleksiyon da yer alacak.

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        #özak gyo
        #Marriott International
        #The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive
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