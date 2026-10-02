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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pegasus satın almayı tamamladı

        Pegasus satın almayı tamamladı

        Pegasus Hava Yolları, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınması ve kapanış koşullarının sağlanmasının ardından Çekya Hava Yolları (Czech Airlines-CSA) ve Smartwings Grubu'nun satın alma işlemini tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pegasus satın almayı tamamladı

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemiyle iki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'in üzerine çıkarken, her iki hava yolunun daha önce verdiği kesin uçak siparişleri de toplam 140 oldu.

        İşlemin tamamlanması, Pegasus Hava Yollarının uluslararası ayak izi ve Smartwings Grubu'nun gelecekteki büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı oluştururken, Avrupa'da yeni bir büyüme döneminin de kapısını açıyor.

        Stratejik ortaklık, birbirini tamamlayan güçlü yönlere ve uzun vadeli büyümeye yönelik ortak hedefe sahip iki köklü havacılık şirketini bir araya getirirken, 1990'da kurulan Pegasus Hava Yolları, 2005'te düşük maliyetli iş modelini benimsemesinden bu yana "herkesin uçma hakkı" olduğu inancıyla hava ulaşımını milyonlarca kişi için erişilebilir hale getiriyor.

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        Pegasus, 57 ülkede 161 noktaya uçuş gerçekleştirirken, dünyanın en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolarından birini işletiyor.

        Tatil odaklı hava yolu taşımacılığında faaliyet gösteren Smartwings Grubu da CSA markasıyla birlikte Orta ve Doğu Avrupa'nın köklü hava yolu grupları arasında yer alıyor.

        Grup, 20 ülkede 80 destinasyona uzanan uçuş ağı ve önde gelen tur operatörleriyle yaptığı işbirlikleriyle bölgenin havacılık pazarında önemli bir konuma sahip.

        Her iki hava yolunun güçlü yönleri ve deneyimlerinin bir araya gelmesiyle uzun vadeli büyümeye yönelik daha güçlü bir yapı oluşturulması, misafirler, çalışanlar ve iş ortakları için yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor.

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        Smartwings, günlük operasyonlarını, müşteri ilişkilerini ve hizmet sunumunu sürdürerek mevcut markasıyla faaliyetlerine devam edecek.

        Şirketin inovasyon, gelişim ve yeteneklerin geliştirilmesi alanlarında da yeni fırsatlara sahip olması öngörülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, hikayelerinin herkesin uçabildiği bir dünya hayaliyle başladığını belirtti.

        Öztürk, Pegasus Hava Yolları ve Smartwings olarak bu hayali daha da ileriye taşımak üzere bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Birlikte daha da büyüyebilir ve her birimizin tek başına sunabileceğinden daha fazla seçeneği misafirlerimize sunabiliriz. Her bir hava yolunun arkasındaki insanlar ve ilişkiler, bundan sonraki döneme duyduğum güvenin temelini oluşturuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu hikayenin yeni bölümünü yazmayı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Smartwings Kurucu Ortağı Jiri Simane de Smartwings'in yıllar içinde çalışanlarının özverisi, yolcularının ve iş ortaklarının sadakatiyle inşa edildiğini aktardı.

        Simane, "Bu yolculukta emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Pegasus'un, bu güçlü yönleri ileriye taşımak, gelecekteki büyümeyi desteklemek ve her iki hava yoluyla bağlantılı herkes için kalıcı değer yaratmak adına doğru ortak olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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        #Pegasus
        #çekya
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