Pegasus ve AJet'ten KKTC seferlerine düzenleme

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

Yakınlarını görmek için KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşlar yoğun taleplerinin ardından Pegasus Havayolları, ada seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, bilet fiyatlarında yeniden bir düzenleme yapıldığı ihtiyaç halinde ek seferler düzenleme kararı aldı.

AJET'TEN DE ÇUKUROVA HAVALİMANI'NDAN KKTC'YE EK SEFER

AJet de KKTC seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, Çukurova Havalimanı'ndan adaya ek seferler düzenleneceğini ve talep doğrultusunda seferlerde artış yapılacağını bildirdi.