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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatıştırılabileceği beklentisinin güçlenmesiyle pazartesi günü yüzde 5'in üzerinde geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol, ABD ile İran'ın iki hafta süren saldırıların ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatıştırılabileceği beklentisinin güçlenmesiyle pazartesi günü yüzde 5 geriledi.

        Bloomberg HT'deki verilere göre brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,28'lik düşüşle 91,67 dolara geriledi. Seans içinde kısa süreliğine psikolojik öneme sahip 90 dolar seviyesinin de altını da gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 kayıpla varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

        Brent petrol, çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarını azaltmasının ardından gerilimin Kızıldeniz'e yayılmasıyla 100 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu süreçte, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden Asya'ya yaptığı ihracat da olumsuz etkilenmişti.

        ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News Sunday ve diğer ABD basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla ABD'nin saldırılarını durdurma kararı aldığını söylemişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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