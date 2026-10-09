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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,90 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Dün 105,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 102,90 dolar oldu.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,38 dolar olarak belirlendi.

        Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamasının Orta Doğu'daki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirterek, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini ifade etti.

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        Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce İran'a kesinlikle saldırmayacağız." ifadesini kullandı.

        Trump'ın açıklamasına rağmen İran'a saldırı iddiaları gündemde

        Öte yandan, söz konusu açıklamaya rağmen ABD ordusunun İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberler fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

        New York Times (NYT) gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusuna ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

        Haberde, Trump'ın talimatı doğrultusunda ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliğinin yanı sıra enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı öne sürüldü.

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        Yaklaşık üç gün sürebileceği iddia edilen saldırılarda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun komuta merkezleri ve karargahlarının da hedef alınabileceği ileri sürüldü.

        İsrail basını da Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'a olası bir saldırının seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

        ABD'li yetkililerin, Zamir'e, ABD ordusunun gelecek üç hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirdiği ifade edildi.

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        Zamir'in ise İran'ın, ABD'nin herhangi bir saldırısına İsrail'e füze atarak karşılık vereceği ve bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine sebep olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

        Yine habere göre, Pentagon günler önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) İran'a saldırıların yeniden başlaması için hazırlıkları tamamlama talimatı verdi ancak saldırının başlangıç ​​tarihi belirtilmedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ancak henüz kesin bir karar vermediği iddia edildi. Nihai kararın 7-10 gün içinde alınabileceği ifade edildi.

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        Saldırının "çok güçlü ancak nispeten kısa olacağı", İran'daki enerji, altyapı ve nükleer tesislerle bağlantılı hedeflere yoğun bombardıman içereceği öne sürüldü.

        Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceği yönündeki açıklamasıyla çelişen iddialar, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı.

        ABD'nin İran'ın gölge filosuna yönelik yaptırımları arz endişelerini canlı tutuyor

        Bununla birlikte, ABD'nin İran petrolünün taşınmasında kullanılan 17 gölge filo gemisi ile petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete yaptırım uygulaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

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        ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar değerindeki petrol ve petrokimya ürünlerini dış pazarlara taşımada kullandığı gölge filo ağına yönelik yaptırım uyguladığını açıkladı.

        Bu kapsamda, Güney ve Doğu Asya'daki çeşitli pazarlara milyonlarca varil İran ham petrolü ile petrol ve petrokimya ürünlerinin taşınmasından sorumlu olan 17 "gölge filo" gemisinin yaptırım listesine eklendiği belirtilerek, gemilerin Panama, Bahamalar, Moğolistan, Palau, Kamerun ve Hong Kong gibi çeşitli yargı bölgelerinde kayıtlı olduğu ifade edildi.

        Söz konusu yaptırımların İran'ın petrol ihracatını sekteye uğratabileceği endişeleri, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

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        Brent petrolde teknik olarak 111,70 dolar seviyesinin direnç, 96,22 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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        #ekonomi
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