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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri tesislere yönelik yeni saldırı dalgasının başlayabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin artırmasının ardından yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri tesislere yönelik yeni saldırı dalgasının tam kapsamlı bir çatışmanın yeniden başlayabileceği ve Hürmüz Boğazı'nda arz kesintileri yaşanabileceği endişelerini artırmasının ardından perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi.

        Bloomberg HT'deki verilere göre brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselişle varil başına 85,28 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,5 artışla 80,02 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge de çarşamba günü yaklaşık yüzde 0,3 yükselmiş ve salı günü gördükleri yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmişti.

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