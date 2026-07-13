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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (13 Temmuz 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,73 değer kaybederek 14.072,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 47,00 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,54 değer kaybederek 6.067,50 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.072,95 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,73 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BALAT,BRLSM,BETAE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BIGTK,SVGYO,EKIM.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.182.518.943.75 TL), ASELS (12.620.693.029.75 TL), ASTOR (11.089.332.252.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        333.50
        -3.19 %
        15.182.518.944
        A
        352.50
        -4.73 %
        12.620.693.030
        A
        318.00
        -2.38 %
        11.089.332.252
        S
        2.55
        5.37 %
        10.518.338.349
        A
        67.65
        -1.60 %
        10.498.274.433
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        78.10
        10.00 %
        6.527.303
        B
        18.39
        9.99 %
        233.310.221
        B
        94.10
        9.99 %
        4.576.694.977
        O
        98.05
        9.98 %
        3.263.778.332
        G
        13.46
        9.97 %
        45.145.002
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        307.00
        -9.97 %
        418.029.677
        S
        12.48
        -9.96 %
        1.647.695.570
        E
        23.16
        -9.95 %
        2.169.907.377
        I
        4.49
        -6.65 %
        9.600.767
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 53,62 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,00
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,62
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,48 :artarakazalarak 4.017,93 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,54 düşüş sonucu 6.067,50 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,54 düşerek 9.920,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.560,11.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.017,93
        -2,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.067,50
        -2,54 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.560,11
        -2,54 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.920,37
        -2,54 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,09 azalış ile 62.822,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,01 düşüş ile 1.783,36 doları buldu. Brent Petrol ise 79,59 dolar

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