Piyasa kapanışı: 13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.072,95 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,73 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BALAT,BRLSM,BETAE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BIGTK,SVGYO,EKIM.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.182.518.943.75 TL), ASELS (12.620.693.029.75 TL), ASTOR (11.089.332.252.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Temmuz 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 53,62 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (13 Temmuz 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,48 :artarakazalarak 4.017,93 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,54 düşüş sonucu 6.067,50 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,54 düşerek 9.920,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.560,11.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,09 azalış ile 62.822,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,01 düşüş ile 1.783,36 doları buldu. Brent Petrol ise 79,59 dolar