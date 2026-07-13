Piyasa kapanışı: 13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (13 Temmuz 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,73 değer kaybederek 14.072,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 47,00 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,54 değer kaybederek 6.067,50 liraya düştü.
13 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.072,95 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,73 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BALAT,BRLSM,BETAE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BIGTK,SVGYO,EKIM.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.182.518.943.75 TL), ASELS (12.620.693.029.75 TL), ASTOR (11.089.332.252.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
333.50 ₺
|
-3.19 %
|
15.182.518.944
|
352.50 ₺
|
-4.73 %
|
12.620.693.030
|
318.00 ₺
|
-2.38 %
|
11.089.332.252
|
2.55 ₺
|
5.37 %
|
10.518.338.349
|
67.65 ₺
|
-1.60 %
|
10.498.274.433
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
78.10 ₺
|
10.00 %
|
6.527.303
|
18.39 ₺
|
9.99 %
|
233.310.221
|
94.10 ₺
|
9.99 %
|
4.576.694.977
|
98.05 ₺
|
9.98 %
|
3.263.778.332
|
13.46 ₺
|
9.97 %
|
45.145.002
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
307.00 ₺
|
-9.97 %
|
418.029.677
|
12.48 ₺
|
-9.96 %
|
1.647.695.570
|
23.16 ₺
|
-9.95 %
|
2.169.907.377
|
4.49 ₺
|
-6.65 %
|
9.600.767
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Temmuz 2026 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 53,62 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,00 ₺
|
0,05 %
|
E
|
53,62 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Temmuz 2026 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,48 :artarakazalarak 4.017,93 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,54 düşüş sonucu 6.067,50 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,54 düşerek 9.920,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.560,11.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.017,93 ₺
|
-2,48 %
|
6.067,50 ₺
|
-2,54 %
|
39.560,11 ₺
|
-2,54 %
|
9.920,37 ₺
|
-2,54 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,09 azalış ile 62.822,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,01 düşüş ile 1.783,36 doları buldu. Brent Petrol ise 79,59 dolar