Piyasa kapanışı: 20 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Temmuz 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak 14.090,71 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,18 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,05 değer kaybederek 6.090,20 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.090,71 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,78 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ICBCT,SARAE,OBASE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TRILC,KUYAS,BARMA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.227.438.928.00 TL), ASELS (14.392.732.205.50 TL), TUPRS (12.453.191.712.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
328.00 ₺
|
-0.46 %
|
15.227.438.928
|
354.50 ₺
|
0.85 %
|
14.392.732.206
|
307.50 ₺
|
6.31 %
|
12.453.191.712
|
296.25 ₺
|
3.40 %
|
10.706.483.575
|
2.54 ₺
|
4.53 %
|
9.904.226.144
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.10 ₺
|
10.00 %
|
77.575.997
|
84.70 ₺
|
10.00 %
|
112.802.952
|
48.40 ₺
|
10.00 %
|
55.370.684
|
16.83 ₺
|
10.00 %
|
159.223.424
|
214.50 ₺
|
10.00 %
|
391.741.063
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.35 ₺
|
-10.00 %
|
26.942.046
|
61.20 ₺
|
-10.00 %
|
867.420.397
|
58.10 ₺
|
-9.99 %
|
284.874.575
|
23.80 ₺
|
-9.98 %
|
108.646.438
|
4.78 ₺
|
-9.98 %
|
14.623.253
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Temmuz 2026 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 47,18 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,86 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,18 ₺
|
0,05 %
|
E
|
53,86 ₺
|
-0,20 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Temmuz 2026 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,04 değer kaybederek 4.015,96 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,05 değer kaybederek 6.090,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.957,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.708,08 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.015,96 ₺
|
-0,04 %
|
6.090,20 ₺
|
-0,05 %
|
39.708,08 ₺
|
-0,05 %
|
9.957,47 ₺
|
-0,05 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,60 yükseliş ile 64.869,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,57 artış ile 1.881,40 dolar.Brent Petrol ise 87,98 dolar