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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 20 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 20 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Temmuz 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak 14.090,71 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,18 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,05 değer kaybederek 6.090,20 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.090,71 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,78 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ICBCT,SARAE,OBASE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TRILC,KUYAS,BARMA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.227.438.928.00 TL), ASELS (14.392.732.205.50 TL), TUPRS (12.453.191.712.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.00
        -0.46 %
        15.227.438.928
        A
        354.50
        0.85 %
        14.392.732.206
        T
        307.50
        6.31 %
        12.453.191.712
        A
        296.25
        3.40 %
        10.706.483.575
        S
        2.54
        4.53 %
        9.904.226.144
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        23.10
        10.00 %
        77.575.997
        S
        84.70
        10.00 %
        112.802.952
        O
        48.40
        10.00 %
        55.370.684
        A
        16.83
        10.00 %
        159.223.424
        H
        214.50
        10.00 %
        391.741.063
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        1.35
        -10.00 %
        26.942.046
        K
        61.20
        -10.00 %
        867.420.397
        B
        58.10
        -9.99 %
        284.874.575
        D
        23.80
        -9.98 %
        108.646.438
        K
        4.78
        -9.98 %
        14.623.253
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 47,18 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,86 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,18
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,86
        -0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,04 değer kaybederek 4.015,96 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,05 değer kaybederek 6.090,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.957,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.708,08 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.015,96
        -0,04 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.090,20
        -0,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.708,08
        -0,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.957,47
        -0,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,60 yükseliş ile 64.869,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,57 artış ile 1.881,40 dolar.Brent Petrol ise 87,98 dolar

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