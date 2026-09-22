Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.283,70 %-0,40
        DOLAR 48,8201 %0,06
        EURO 55,9506 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.770,18 %-0,65
        BITCOIN 85.300,00 %-1,93
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,18 %-1,40
        GBP/TRY 65,2793 %-0,01
        EUR/USD 1,1453 %-0,10
        BRENT PETROL 97,83 %1,15
        ÇEYREK ALTIN 11.068,31 %-0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rahmi M. Koç’a ABD’de “100 Yıllık” Onur Ödülü

        Rahmi M. Koç’a ABD’de “100 Yıllık” Onur Ödülü

        Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi organizasyonuyla, Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Ulukaya'nın ev sahipliğinde, New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Galası'nda" iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların özel sektör alanındaki temsilcileri olarak onur ödülüne lâyık görüldü. Rahmi M. Koç, bu ödülün Koç Topluluğu'nun iki ülke arasındaki güçlü bağlara yaptığı katkıyı ve bu bağları daha da ileri taşıma yönündeki kararlılığını yansıttığını belirtti. Bill Ford ise, "Ford ve Koç Ailesi, yaklaşık 100 yıldır şirketlerimizin ve ülkelerimizin gelişimiyle birlikte büyüyen, güvene dayalı bir ortaklık inşa ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rahmi M. Koç'a ABD'de "100 Yıllık" Onur Ödülü

        Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve uzun soluklu ilişkilere katkı sağlayan kişileri, kurumları ve ortak değerleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen “100 Yıllık Dostluk: Türkiye - ABD Galası”, 21 Eylül’de New York’ta gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye ve ABD’nin iş dünyası, kamu, sivil toplum, spor ve sanat çevrelerinden 350’yi aşkın davetli katıldı.

        ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi organizasyonuyla, Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Ulukaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “100 Yıllık Dostluk” Galası; iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca resmî temaslardan ibaret olmadığını; ticaret, yatırım, girişimcilik, kültür gibi alanlarda oluşan kalıcı bağlarla beslendiğini vurguladı. Gecede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari bağların özel sektör alanındaki iki önemli temsilcisi olarak Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’a ve Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford’a onur ödülü takdim edildi.

        REKLAM

        “TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İLİŞKİSİNİN EN KÖKLÜ ÖRNEĞİ FORD MOTOR COMPANY İLE 98 YILLIK ORTAKLIĞIMIZ”

        Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, hem Koç Topluluğu’nun hem de Türk-Amerikan dostluğunun 100. yılında böylesine itibarlı bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu kaydederek, “Türkiye-ABD ekonomik ilişkisinin en köklü örneğini Ford Motor Company ile 98 yıldır devam eden ortaklığımız oluşturuyor. Bu ödül aynı zamanda Topluluğumuzun yıllar boyunca iki ülke arasındaki güçlü bağlara yaptığı katkıyı ve bu bağları daha da ileriye taşıma yönündeki kararlılığını yansıtıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu ve karmaşık uluslararası ortamda, Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik niteliğinin daha da güçlendirilmesi her zamankinden daha önemli.” dedi.

        REKLAM

        Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford ise, “Yaklaşık 100 yıldır Ford ve Koç Ailesi hem şirketlerimizin hem de ülkelerimizin gelişimiyle birlikte büyüyen, güvene dayalı bir ortaklık inşa ediyor. Bugün bu ortaklık ruhu, dünyanın en başarılı ve en uzun soluklu otomotiv iş birliklerinden biri olan Ford Otosan aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Yalnızca büyük bir şirketin değil, aynı zamanda iki ülke arasında kalıcı bir köprünün kurulmasına katkıda bulunan Rahmi M. Koç’la birlikte onurlandırılmak benim için büyük bir ayrıcalık. İlişkilerin, onlara yatırım yapmaya devam ettiğimiz sürece daha da güçlendiğine inanıyorum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca da ortaklığımızı geliştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Rahmi Koç
        #Koç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        "Yine olsa yine yaparım"
        "Yine olsa yine yaparım"
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?