Resolute Mining ve Nimba Mining Gold ortak girişim başlattı

Resolute Mining ve Nimba Mining Gold, altın arama ve geliştirme projelerini ilerletmek için ortak girişim kurduklarını Cuma günü açıkladı.

Dünyanın en büyük boksit üreticisi olan Gine, madencilik sektöründe baskın olan boksitin ötesine geçerek altın üretimindeki varlığını genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Mali'deki Syama madenini ve Senegal'deki Mako madenini işleten ve Fildişi Sahili'ndeki Doropo projesini geliştiren Resolute ise açıklamasında ortaklığın Batı Afrika'daki büyüme stratejisini desteklediğini belirtti.

Nimba Mining Gold Genel Müdürü Patrice L'Huillier, ortak girişimin yerel uzmanlığı geliştirmeye ve eyalet ve topluluklar için uzun vadeli değer yaratmaya yardımcı olacağını da söyledi.

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