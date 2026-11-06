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        Haberler Ekonomi Emlak Rönesans Gayrimenkul’ün net operasyonel kârı ilk 9 ayda %27 artarak 175 milyon Euro’ya ulaştı

        Rönesans Gayrimenkul’ün net operasyonel kârı ilk 9 ayda %27 artarak 175 milyon Euro’ya ulaştı

        2026 yılının ilk dokuz ayında Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın düzeltilmiş brüt varlık değeri 4,3 milyar Euro'ya, net aktif değeri ise 3,8 milyar Euro'ya ulaştı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'deki kalan yüzde 50 payı da satın alarak alışveriş merkezinin tamamının sahibi oldu. Ayrıca ekim ayında hissedarlarına 2,6 milyar TL temettü dağıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Rönesans Gayrimenkul'ün net operasyonel kârı 175 milyon Euro'ya ulaştı

        Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

        OPTİMUM PORTFÖYÜNDE KONSOLİDASYON TAMAMLANDI

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılının Eylül ayında İzmir Optimum’un, Kasım ayında ise Ankara Optimum Outlet ‘in kalan yüzde 50 paylarını satın almasının ardından, Eylül 2026’da da İstanbul Optimum Premium Outlet ’teki satın alma işlemini tamamladı. Böylece üç alışveriş merkezinin de tamamı Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın sahipliğine geçti.

        Bu satın almalarla Optimum portföyündeki sahiplik yapısını güçlendiren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, kâr yaratan gayrimenkul portföyünde tam konsolidasyonu tamamladı. Üç alışveriş merkezindeki satın alma işlemlerinin net operasyonel kâr yıllık 32 milyon Euro ilave katkı sağlaması öngörülürken, işlemler sonucunda brüt varlık değerinde 602 milyon Euro’luk artış gerçekleşti.

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        Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılında başlattığı temettü dağıtımını 2026 yılında da sürdürdü. Ekim 2026’da hissedarlarına toplam 2,6 milyar TL temettü dağıtan şirket, yılın ilk dokuz ayında 124 milyon Euro serbest nakit akışı yarattı.

        NET OPERASYONEL GELİR YÜZDE 27 ARTTI

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2026 yılının ilk dokuz ayında düzeltilmiş net operasyonel kârını geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 27 artırarak, 138 milyon Euro’dan 175 milyon Euro’ya yükseltti. Bu büyümede mevcut portföyün organik performansının yanı sıra 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanan İzmir Optimum ve Ankara Optimum Outlet satın almaları etkili oldu.

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        Şirketin düzeltilmiş brüt varlık değeri 4,3 milyar Euro’ya, Avrupa Kamu Gayrimenkul Birliği (EPRA) standartlarına göre düzeltilmiş net aktif değeri ise 3,8 milyar Euro’ya ulaştı.

        “YARATTIĞIMIZ DEĞERİ HİSSEDARLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ”

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, 2026 yılının ilk dokuz aylık performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2026 yılının ilk dokuz ayında düzeltilmiş net operasyonel kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 27 artırarak 175 milyon Euro’ya ulaştırdık. Optimum portföyümüzde gerçekleştirdiğimiz satın almalarla üç alışveriş merkezinin tamamını bünyemize katarak portföyümüzü güçlendirdik. Güçlü nakit akışımız sayesinde Ekim ayında hissedarlarımıza 2,6 milyar TL temettü dağıttık. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizden ödün vermeden sürdürülebilir büyümeye ve hissedarlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

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        Şirketten yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Samsun ve Kahramanmaraş’taki 12 alışveriş merkezi ve 4 ofis binasıyla faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yaklaşık 737 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ve portföy genelinde %100’e yakın seviyesini korudu. Şirketin alışveriş merkezlerinde son 12 aylık ziyaretçi sayısı 114 milyona ulaşırken, kiracı ciroları 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Böylece kiracı ciro büyümesi, aynı dönemdeki yüzde 31,5’lik ortalama enflasyonun ve yüzde 29,5’lik sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Aktif varlık yönetimi yaklaşımı doğrultusunda yılın ilk dokuz ayında 23 bin 251 metrekarelik alanda yeniden kiralama ve geliştirme faaliyeti gerçekleştiren şirket, portföy genelinde 127 mağaza açılışına imza attı.

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