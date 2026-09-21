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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SEDDK'den hasar tazminatlarında yeni adımlar

        SEDDK'den hasar tazminatlarında yeni adımlar

        SEDDK, trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerinin hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması amacıyla son 9 ayda hayata geçirilen tedbirleri açıkladı. Açıklamada, illegal yapılara yönelik kapsamlı inceleme yürütüldüğü ve tespit edilen haksız kazançların adli mercilere iletildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        SEDDK'den illegal yapılara karşı kapsamlı inceleme

        SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerinin hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve vatandaşları mağdur eden illegal yapıları engellemek maksadıyla mevzuat, uygulama ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları aktarıldı.

        Açıklamada, bu kapsamda, ekspertiz hesaplamalarının gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin otomasyonla görevlendirilmesi (Akıllı Eksper Atama Sistemi), hasar takibinin usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi, değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması ile Alo 193 Ortak Hasar İhbar Hattı'nın (OHİM) açılması konularındaki tedbirlerin son 9 ayda art arda hayata geçirildiği hatırlatıldı.

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        Denetim tarafında, hasar tazmin süreçlerini istismar eden illegal yapıların sektörün her kesimine sirayet etmiş tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle elde edilen milyarlarca lira haksız kazanca dair tespitlerin raporlaştırılarak adli mercilere intikal ettirildiği belirtildi.

        VATANDAŞLARIN HAK VE MENFAATLERİ KORUNACAK

        Açıklamada, bu doğrultuda, adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Eylül 2026'da mezkur illegal yapılar bünyesinde faaliyette bulunan çok sayıda şüpheliye yönelik bir dizi adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

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        SEDDK'nin, sigortacılık ve hasar tazmin uygulamalarında vatandaşları mağdur edenlere karşı yürüttüğü çok katmanlı tedbir planının bu tür illegal yapıların tamamı sektörden tasfiye edilene kadar kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, kurumun sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra sektörün şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumluluk ilkelerine uyumlu halde büyümesi ve gelişmesi için kendisine verilen düzenleme ve denetleme görevlerini başta sektöre giriş olmak üzere her alanda tavizsiz olarak uygulamaya devam edeceği belirtildi.

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        #SEDDK
        #denetim
        #HasarTazminatı
        #sigorta
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