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        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK: Sigorta hasar çetelerine karşı mücadelemiz devam ediyor

        SEDDK: Sigorta hasar çetelerine karşı mücadelemiz devam ediyor

        Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerinin en hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve vatandaşları mağdur eden illegal yapıları engelleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        SEDDK'dan 5 ayrı önlem

        Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerinin en hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve vatandaşları mağdur eden illegal yapıları engelleme amacıyla mevzuat, uygulama ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

        SEDDK, bu çalışmaları; ekspertiz hesaplamalarının gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin otomasyonla görevlendirilmesi (Akıllı Eksper Atama Sistemi), hasar takibinin usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi, değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Hattının (OHİM) açılması olarak sıraladı.

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        SEDDK'dan yapılan açıklamada, "Tedbirlerimiz son 9 ayda art arda hayata geçirilerek 12/11/2025, 17/02/2026, 29/06/2026, 24/07/2026 ve 25/08/2026 tarihli Basın Duyurularımızla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Denetim tarafında ise, Kurumumuzca hasar tazmin süreçlerini istismar eden illegal yapıların sektörün her kesimine sirayet etmiş tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir inceleme yürütülmüş ve suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle elde edilen milyarlarca lira haksız kazanca dair tespitler raporlaştırılarak adli mercilere intikal ettirilmiştir. Bu doğrultuda, 21/09/2026 (Bugün) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mezkûr illegal yapılar bünyesinde faaliyette bulunan çok sayıda şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz, sigortacılık ve hasar tazmin uygulamalarında vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yürüttüğü çok katmanlı tedbir planını bu tür illegal yapıların tamamı sektörden tasfiye edilene kadar kararlılıkla sürdürecektir. Kurumumuz, sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra sektörün şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumluluk ilkelerine uyumlu hâlde büyümesi ve gelişmesi için kendisine verilen düzenleme ve denetleme görevlerini, başta sektöre giriş olmak üzere, her alanda tavizsiz olarak uygulamaya devam edecektir" denildi.

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        #TRAFİK SİGORTASI
        #sigorta
        #SEDDK
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