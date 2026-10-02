Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sürdürülebilir havacılık için stratejik iş birliği

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan öncülüğünde ortaya konulan sıfır atık vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle; sıfır atık, sürdürülebilir havacılık, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur’un katılımıyla gerçekleştirilen programda imzalanan protokolle, Sıfır Atık Vakfı’nın paydaş ağı ve farkındalık kapasitesi ile THY’nin küresel havacılık deneyimi ve operasyonel gücünün bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

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“Türk Hava Yolları ile İş Birliği Bizim İçin Ayrıca Önemli”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye’nin çevre ve iklim vizyonunu güçlü bir küresel markayla buluşturduğunu belirterek, “Bugün Türkiye’nin çevre ve iklim vizyonunu güçlü bir küresel markayla buluşturan önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Türk Hava Yolları, iş birliği anlaşması imzaladığımız ilk şirket olması bakımından bizim için ayrıca önemli. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Bu bağlamda israfı azaltan, kaynaklarını koruyan bir toplum istiyoruz ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla beraber daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya için çalışıyoruz” dedi.

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“COP31 Eylemin Görüldüğü Bir Toplantı Olacak”

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu ‘Dünya Ortak Evimiz’ vizyonu; kaynaklarımızı korumayı, israfı azaltmayı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı sadece çevre politikalarının değil, ortak geleceğimizin temel sorumluluklarından biri olarak ortaya koyuyor” diyen Ağırbaş, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecine de değinerek, “Bugün bu vizyonu Türkiye’nin COP31 Başkanlığı süresince de Sayın Bakanımız Murat Kurum’un ortaya koyduğu güçlü iklim perspektifiyle daha ileri bir noktaya taşıyoruz. COP31 yalnızca müzakere masalarının kurulduğu bir toplantı değil, eylemin görüldüğü, sahadaki gerçeklerin konuşulduğu bir toplantı olacak. Ben de COP31’in Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak sahanın gerçeklerinin konuşulduğu bir toplantıyı işaret etmek için çalışmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“Geniş Bir Alanda Ortak Çalışmalar Gerçekleştireceğiz”

Ağırbaş, iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin ise “Atıkların azaltılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasından gıda israfının önlenmesine, kaynak verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına, yolcu farkındalığından sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar geniş bir alanda ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türk Hava Yolları ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların sürdürülebilir havacılığın geleceğine ilişkin Türkiye’nin ortaya koyduğu vizyona katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında başarı yalnızca ne kadar hızlı hareket ettiğimizle değil, kaynaklarımızı ne kadar akıllı, verimli ve sorumlu kullandığımızla ölçülecek” dedi.

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“COP31’in Bir Parçası Olmaktan Mutluyuz”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise Türkiye’nin COP31’e ilk kez ev sahipliği yapacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst düzey karar alma organı olan Taraflar Konferansı’nın 9-22 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da ilk defa Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. COP31’in de bir parçası olmaktan Türk Hava Yolları olarak mutluyuz” dedi.

“Küresel Sürdürülebilir Havacılık Forumu Düzenleyeceğiz”

Sıfır Atık Vakfı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında COP31’de düzenlenecek foruma dikkat çeken Olmuştur, “Sıfır Atık Vakfı ile ortaklığımız ve iş birliğimiz kapsamında COP31’de Enerji ve Ulaştırma Günü’nde Küresel Sürdürülebilir Havacılık Forumu’nu beraber düzenliyor olacağız. COP31’in küresel iklim gündeminin paydaşlarını Türkiye’de buluşturacağı bu dönemde düzenleyeceğimiz forum, havacılığın karbonsuzlaşma sürecini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki rolünü üst düzeyde ele almak üzere bir diyalog platformu sunacak” ifadelerini kullandı.

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İmzalanan protokolün kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Olmuştur, “Protokol kapsamında sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında birlikte yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

“Operasyonel İyileştirmelerimizle Emisyon Azaltımı Sağlayarak Yakıt Verimliliğini Artırıyoruz”

İş birliğinin Türk Hava Yolları’nın mevcut sürdürülebilirlik uygulamalarıyla doğrudan örtüştüğünü belirten Olmuştur, “İmzaladığımız protokol; karbon ayak izinin azaltılması, operasyonel ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık yakıtları, atık yönetimi, gıda israfının azaltılması ve döngüsel ekonomi başlıklarında halihazırda yürüttüğümüz uygulamalarımızla doğrudan örtüşüyor. Ülkemizin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu biçimde 2050 yılı karbon nötr havayolu taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yeni nesil uçaklarımız ve operasyonel iyileştirmelerimizle emisyon azaltımı sağlayarak yakıt verimliliğimizi artırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Olmuştur, konuşmasının sonunda iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu vesileyle bu protokolde emeği geçen, başta bu inisiyatifi ortaya koyan Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ve bugün burada beraber protokolü imza atacağımız Sıfır Atık Vakfı Başkanımız Samed Ağırbaş kardeşime çok teşekkür ediyorum ve protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Havacılıkta Kaynak Verimliliğinin Artırılması ve Atıkların Azaltılması Hedefleniyor

İş birliği kapsamında havacılık operasyonlarında kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kabin ve yolcu kaynaklı atıkların yönetimi ile gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. İş birliğiyle, havacılık ekosisteminde kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların azaltılması konusunda uygulanabilir çalışmalar geliştirilmesi hedefleniyor.

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COP31 ve Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda Ortak Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde Türkiye’nin ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu gibi önemli platformlarda ortak çalışmalar yürütülmesi de planlanıyor.

Sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF), operasyonel verimlilik, emisyon azaltımı ve döngüsel ekonomi alanlarında iyi uygulamaların paylaşılması ve küresel farkındalığın artırılması hedeflenirken, sıfır atık bilincinin ve sürdürülebilir yaşam kültürünün geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik projeler geliştirilecek.

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Yolculara Yönelik Farkındalık Çalışmaları

İş birliğinin önemli başlıklarından birini de yolcu farkındalığı oluşturacak. Bu kapsamda THY’nin seçili uçuşlarında ve dijital iletişim kanallarında bilgilendirici içerik, video ve duyurular aracılığıyla yolculara yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Bunun yanı sıra sektör paydaşları, kamu kurumları, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla havacılıkta döngüsel ekonomi ve atık yönetimi konularının ele alınacağı teknik çalıştaylar ve ortak organizasyonlar düzenlenecek.

Sürdürülebilir Havacılığa Güçlü Katkı

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasındaki iş birliğiyle çevresel sürdürülebilirlik, bilgi, farkındalık ve küresel etki alanlarının aynı zeminde buluşturulması; Türkiye’nin yeşil dönüşümüne ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sunulması amaçlanıyor.

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“Sıfır Atık” anlayışının gökyüzünde ve havacılık ekosisteminin tüm süreçlerinde yaygınlaştırılmasıyla kaynakların korunduğu, atıkların azaltıldığı ve ekonomik ve çevresel değerin güçlendirildiği sürdürülebilir bir yapının desteklenmesi hedefleniyor.