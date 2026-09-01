Sigortacılar COP31'de uygulama gücünü ön plana çıkaracak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmada, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde Türk sigorta sektörünün hazırlıklarını, önceliklerini ve uluslararası gündeme taşımayı hedeflediği başlıkları paylaştı. TSB Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen buluşmaya, TSB Başkan Yardımcıları Fahri Uğur ve Ayhan Sincek ile Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu katıldı. Genel Sekreter Özgür Obalı liderliğindeki TSB üst yönetimi de basın buluşmasında hazır bulundu. Buluşmanın özel konuğu ise Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz oldu.

REKLAM

6 AYDA 744 MİLYAR LİRALIK ÜRETİM

Toplantıda COP31’in Türkiye ve sigorta sektörü açısından taşıdığı stratejik önem; iklim risklerinin finansmanı, afetlere dayanıklı şehirler, yeşil dönüşümün sigortalanabilirliği, tarım ve gıda güvenliği, iklim verileri ve modelleme, koruma açığının azaltılması ile kamu-özel sektör risk paylaşımı başlıkları çerçevesinde değerlendirildi. Buluşmada ayrıca sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün güncel gündemi ile ulaştığı rakamsal büyüklükler de değerlendirildi.

REKLAM

Paylaşılan verilere göre sektörün toplam prim üretimi 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 744 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü 4,4 trilyon TL’ye ve ülke ekonomisine sağladığı fon 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Aktif sigortalı sayısının 34,7 milyona yükseldiği sektörde, BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon TL, tekil katılımcı sayısı ise 16,9 milyon kişi olarak gerçekleşti. Türkiye’de yüzde 2,62 seviyesinde bulunan sigorta penetrasyonunun önemli bir büyüme potansiyeline işaret ettiğini vurgulayan TSB, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 4,7’ye çıkarmayı ve prim üretimini 50 milyar ABD dolarına ulaştırmayı hedefliyor. TSB Yönetim Kurulu, COP31’in yalnızca iklim hedeflerinin konuşulduğu bir zirve olmaktan çıkarak somut uygulamaların, uluslararası ortaklıkların ve yeni finansman modellerinin geliştirildiği bir platforma dönüşmesi gerektiği konusunda ortak mesaj verdi.

REKLAM

SİGORTA SÜRECİN İÇİNDE OLMALI

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, COP31’in Türkiye için yalnızca önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın ötesinde, ülkenin sigortacılık ve risk yönetimi alanındaki birikimini dünyaya gösterme fırsatı sunduğunu belirtti. Yaşar, iklim değişikliğinin ekonomik hayat üzerindeki etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İklim değişikliği artık gelecek kuşakların meselesi değil; bugün şehirlerimizi, tarımımızı, sanayimizi, enerji altyapımızı ve şirketlerimizin bilançolarını etkileyen ekonomik bir gerçeklik. Böyle bir ortamda sigortanın rolünü yalnızca hasar gerçekleştikten sonra ödeme yapan bir sistem olarak tanımlayamayız.”

REKLAM

Sigorta sektörünün sahip olduğu veri, modelleme, risk mühendisliği ve finansal kapasitenin risk gerçekleşmeden önce kullanılması gerektiğini vurgulayan Yaşar şöyle devam etti: “Sigorta; şehirlerin, altyapıların, enerji yatırımlarının ve üretim tesislerinin tasarımından itibaren sürecin içinde olmalı. Riskin doğru anlaşılması, azaltılması, paylaşılması ve fiyatlanması yatırımları daha dayanıklı hale getirirken finansmana erişimi de kolaylaştırıyor. COP31’de Türkiye’den dünyaya, sigortanın iklim dönüşümünün yalnızca finansal güvencesi değil, uygulama altyapısının da temel unsurlarından biri olduğu mesajını vermek istiyoruz.”

REKLAM

Yaşar, Türkiye’nin DASK ve TARSİM gibi kamu-özel sektör risk paylaşımı modellerinden elde ettiği deneyimin de uluslararası tartışmalara önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.

Aşırı sıcaklıklar, doğal afetler, gelir kayıpları ve iklim kaynaklı ekonomik kırılganlıkların toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yaşar şöyle konuştu: “İklim dayanıklılığından söz ederken yalnızca binaları, fabrikaları veya altyapıyı düşünemeyiz. İnsanların yaşamlarını, gelirlerini ve geleceklerini koruyabilecek finansal mekanizmalara da ihtiyaç var. Koruma açığını azaltmak, sigortaya erişimi genişletmek ve kapsayıcı çözümler geliştirmek bu nedenle kritik.”

REKLAM

Yaşar, COP31’in mikro sigorta, sosyal koruma modelleri ve daha geniş kesimlere ulaşabilecek sigorta çözümlerinin tartışılması için de önemli bir fırsat yaratacağını belirterek, “Dayanıklılık ancak toplumun tüm kesimlerini kapsadığında gerçek anlamını kazanır. Sigorta sektörünün teknoloji, veri ve yeni ürün modellerini kullanarak daha fazla insana ulaşması önümüzdeki dönemin önemli sorumluluklarından biri olacak.” şeklinde konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM SİGORTALANABİLİR HALE GELMELİ

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, iklim risklerinin yönetiminde veri ve modellemenin yanı sıra yeşil yatırımların yeni risk profillerinin doğru anlaşılmasının da kritik olduğunu belirtti. Sigorta sektörünün hasar deneyiminin iklim bilimi ve ekonomik maruziyet verileriyle birleştirilmesinin güçlü bir karar destek altyapısı oluşturabileceğini söyledi. “Ölçemediğimiz riski doğru yönetemeyiz. Sigorta sektörünün hasar verileri, iklim modelleri ve ekonomik faaliyetlere ilişkin veriler bir araya getirildiğinde yalnızca fiyatlama açısından değil, riskin önlenmesi açısından da son derece güçlü bir bilgi altyapısı ortaya çıkabilir.”

REKLAM

Neciboğlu, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları, batarya depolama sistemleri ve yeşil sanayi projelerinin inşaat, yangın, performans, operasyon, iş durması ve tedarik zinciri gibi farklı riskler yarattığına dikkat çekti. Bu yatırımların uzun vadede sürdürülebilir ve finanse edilebilir olmasının sigortalanabilirlikle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. “Türkiye İklim Riski ve Sigorta Çalışması ile hangi bölgede, hangi sektörün, hangi iklim riskine ne ölçüde maruz olduğunu daha net ortaya koymayı hedefliyoruz. Veriyi iklim dayanıklılığının; sigortayı ise yeşil dönüşümün uygulama altyapısının temel unsurlarından biri olarak görmeliyiz.”

REKLAM

'BAŞARIYI UYGULAMA İLE ÖLÇEÇEĞİZ'

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, COP31 hazırlıklarının bütüncül bir program yaklaşımıyla yürütüldüğünü ve Sigorta Evi’nin temel hedefinin tartışmadan uygulamaya geçiş olduğunu belirtti. Afetlerin ardından kaynak aramak yerine, risk gerçekleşmeden önce finansal koruma oluşturulması gerektiğini vurgulayan Obalı; sigorta, reasürans, risk havuzları ve alternatif risk transfer mekanizmalarının kamu maliyesi üzerindeki yükü azaltabilecek temel araçlar olduğunu ifade etti.

REKLAM

“COP31’i dört günlük bir etkinlik takvimi olarak görmüyoruz. Kamu ile özel sektörün afet riskini birlikte taşıyabileceği uygulanabilir modeller geliştirmek istiyoruz. Başarıyı kaç toplantı yaptığımızla değil; karar alma süreçlerine girecek risk verileri, kurulacak uluslararası ortaklıklar, yaratılacak yeni finansman kapasitesi ve hayata geçirilecek pilot projelerle ölçeceğiz.”

TSB Başkan Yardımcısı Fahri Uğur, 2026 yılının ilk yarısında hayat dışı sigorta sektörünün; artan hasar maliyetlerine rağmen güçlü sermaye yapısını, teknik kârlılığını ve ödeme kapasitesini koruduğunu belirtti. Haziran sonu verilerine göre hayat dışı şirketlerin teknik kârı 75,6 milyar TL’ye, dönem sonu kârı 67,5 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt ödenen hasarlar 286,1 milyar TL’ye yükselirken toplam aktifler 1,5 trilyon TL’yi, özsermaye ise 394,5 milyar TL’yi aştı. Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 173,4’e yükselirken hasar/prim oranı yüzde 70,6, bileşik rasyo ise yüzde 91,7 seviyesinde gerçekleşti.

REKLAM

Uğur, prim üretiminin branşlar arasında geniş tabanlı bir görünüm sunduğunu belirterek trafik sigortalarında 152 milyar TL, hastalık-sağlıkta 145 milyar TL, yangın ve doğal afetlerde 97 milyar TL, genel zararlarda 83 milyar TL ve kaskoda 82 milyar TL prim üretildiğini aktararak, “Bu tablo, sektörün hem hasar ödeme gücünü hem de ekonomiye sağladığı güvenceyi büyüttüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; sürdürülebilir teknik dengeyi korurken sigorta penetrasyonunu artırmak, koruma açığını daraltmak ve daha geniş kesimleri sigorta güvencesiyle buluşturmak olacak” dedi.

REKLAM

BES TASARRUFLARIN ARTTIRILMASINA KATKI SAĞLIYOR

TSB Başkan Yardımcısı Ayhan Sincek, 2026 yılının ilk yarısında hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminin büyümeyi sürdürdüğünü ve hanehalkının uzun vadeli finansal dayanıklılığı açısından stratejik önemini pekiştirdiğini söyledi. Hayat branşında prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 115 milyar TL’ye ulaştı. Hayat ve emeklilik şirketlerinin teknik kârı 25,3 milyar TL’ye, dönem sonu kârı 36,1 milyar TL’ye, toplam aktifleri 2,9 trilyon TL’ye ve özsermayesi 117,4 milyar TL’ye yükseldi. Sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 300,9 ile güçlü görünümünü korudu.

REKLAM

Sincek, BES ve OKS’de toplam fon büyüklüğünün 2,4 trilyon TL’ye, tekil katılımcı sayısının 16,9 milyona ulaştığını hatırlatarak, sistemin Türkiye’nin tasarruf tabanını genişleten ve sermaye piyasalarına uzun vadeli kaynak sağlayan temel yapılardan biri haline geldiğini vurgulayarak, “Hayat sigortaları ailelerin gelir ve yaşam risklerine karşı korunmasını sağlarken BES ve OKS, bireylerin gelecekleri için düzenli birikim yapmasına imkân veriyor. İlk yarı sonuçları, bu iki alanın finansal güvenlik ve uzun vadeli tasarruf açısından taşıdığı potansiyeli açık biçimde ortaya koyuyor.” diye konuştu. Sincek, önümüzdeki dönemde dijital erişimin geliştirilmesi, gençler ve farklı gelir grupları için ürün çeşitliliğinin artırılması ve sistemde kalıcılığı destekleyen uygulamaların güçlendirilmesinin büyümenin kalitesi açısından belirleyici olacağını da ifade etti.

REKLAM

Toplantıda, TSB’nin COP31 kapsamında Antalya’da oluşturmayı planladığı Sigorta Evi hakkında da basın mensuplarına bilgi verildi. Insurance House’un yalnızca bir etkinlik veya ağırlama alanı olarak değil; sigorta ve reasürans şirketleri, kamu otoriteleri, uluslararası kuruluşlar, kalkınma finansmanı kurumları, yatırımcılar, reel sektör, akademi ve sivil toplum arasında uygulama ve iş birliği platformu olarak tasarlandığı vurgulandı.

11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan program kapsamında; şehirlerin afet risklerinin finansmanından yenilenebilir enerji projelerinin sigortalanabilirliğine, tarım ve su dayanıklılığından iklim risk verilerine kadar geniş bir gündemin ele alınması öngörülüyor.

REKLAM

Programın 13-14 Kasım bölümünde ise UNEP FI iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan COP31 Global Sustainable Insurance Summit ile sürdürülebilir sigortacılık tartışmalarının uluslararası ölçekte ele alınması hedefleniyor. Türkiye Sigorta Birliği, 9–20 Kasım 2026’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’de, Sigorta Evi çatısı altında küresel paydaşları geleceğin dayanıklılık çözümlerini birlikte şekillendirmeye davet ediyor.

Prof. Dr. Levent Kurnaz ise, iklim değişikliğinin Türkiye ve dünya açısından oluşturduğu riskleri, bu risklerin ekonomik ve toplumsal etkilerini ve sigorta sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği stratejik rolü, bilgi ve deneyimleri ışığında kapsamlı şekilde değerlendirdi. “Hangi ülke olduğunuz, karşı karşıya kalınan risk açısından çok önemli” ifadeleriyle ülkelerin iklim riskleri karşısındaki farklı konumlarına dikkat çeken Kurnaz, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu riskleri ve alınması gereken önlemleri örneklerle aktardı.