Şili, Arjantin, Bolivya ve Peru arasında stratejik mineraller alanında anlaşma

Şili, Arjantin, Bolivya ve Peru'nun dahil olduğu dört Güney Amerika ülkesi, enerji geçişi için bölgeyi güvenilir bir küresel tedarikçi olarak konumlandırma hedefi kapsamında; kalkınma, koordinasyon ve yatırımı artırmak amacıyla 28 Ağustos'ta stratejik mineraller konusundaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik olarak ortak bildiriye imza attı.

Reuters'ın haberine göre önemli bakır ve lityum rezervlerine sahip dört Güney Amerika ülkesi tarafından yapılan açıklamada, çok taraflı kuruluşlardan teknik ve finansal destek sağlanması için çalışmalar yürütüleceği; ayrıca araştırma, inovasyon ve kurumsal kapasite geliştirme amacıyla ortak kamu-özel sektör proje çağrıları başlatılacağı duyuruldu.

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