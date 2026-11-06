Şişecam 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Şişecam, 2026 yılına ait ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 195 milyar TL net satış gerçekleştirirken, toplam satışları içinde uluslararası satışların payı yüzde 59 oldu. Aynı dönemde 17 milyar TL yatırım yapan Şişecam'ın ihracatı 707 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket ilk dokuz ayda 4,3 milyon ton cam, 3,3 milyon ton soda külü ve 3 milyon ton endüstriyel hammadde üretti.

Can Yücel: "Odağımız, oluşturduğumuz kapasitenin değerini en üst seviyeye çıkarmak"

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yılın üçüncü çeyreğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Üçüncü çeyrekte yatırım programımızda önemli bir eşiği geride bıraktık. Tarsus Enerji Camları tesisimiz, Tarsus düz cam hattımız ile Bulgaristan ve İtalya’daki kaplamalı cam yatırımlarımız tam randımanlı üretime geçti. Böylece yatırım planımız kapsamında devreye alınması öngörülen tüm yeşil saha tesis projelerini hayat geçirdik. Aynı zamanda Mısır’daki ikinci düz cam hattımızı devreye alırken, Hindistan’daki kaplamalı cam yatırımımızda da son aşamaya geldik. Bugün odağımız, son yıllarda oluşturduğumuz kapasiteyi daha yüksek katma değer, sürdürülebilir kârlılık ve büyümeye dönüştürmek. Yeni kapasitelerimizi en verimli şekilde devreye alırken; eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz kapasite alokasyonu ve operasyonel optimizasyon süreçleriyle tüm üretim ağımızı etkin şekilde kullanıyoruz. Güçlü üretim altyapımız, küresel operasyon ağımız, Ar-Ge ve teknoloji yetkinliklerimiz ile çeşitlendirilmiş ürün portföyümüz sayesinde, hayata geçirdiğimiz yatırımların katkılarını önümüzdeki dönemde sonuçlarımıza daha güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyoruz.”