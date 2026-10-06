Şişecam, Dünya Soda Külü Konferansı’nda sektörle bir araya geldi

Dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri konumundaki Şişecam, stratejik sponsor olarak yer aldığı, 29 Eylül–1 Ekim 2026 tarihleri arasında İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Dünya Soda Külü (World Soda Ash) 2026 Konferansı’nda, küresel soda külü sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini sektör temsilcileriyle paylaştı. Bu yıl “Değişen Dengeler mi, Yapısal Bir Yeniden Başlangıç mı? Yeni Normalin Temelini Bulmak” temasıyla düzenlenen konferans; güneş enerjisi camı ve enerji depolama uygulamalarından kaynaklanan yeni talep dinamikleri, değişen ticaret akışları, kamu politikalarının etkisi ve küresel üretim kapasitesindeki artış gibi sektörün geleceğini şekillendiren başlıkları gündeme taşıdı.

REKLAM

Şişecam Kimyasallar Satış Direktörü Sameer Rupani, konferans kapsamında gerçekleştirdiği “Sektör Disiplini Neden Her Zamankinden Daha Önemli?” başlıklı sunumunda, küresel soda külü sektöründe yeni kapasite artışlarıyla birlikte arz-talep dengesizlikleri, değişen ticaret akışları ve fiyatlama baskılarının piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini ele aldı. Şişecam’ın üretici ve tüketici perspektiflerini bir araya getiren entegre yaklaşımından hareketle değerlendirmelerini paylaşan Rupani, sektör disiplininin, sürdürülebilir büyümenin ve değer zincirindeki paydaşlar arasında iş birliğinin, uzun vadeli piyasa istikrarının sağlanması ve değer yaratılması açısından giderek daha kritik hale geldiğine dikkat çekti.

REKLAM

Konferansın gündeminde, küresel soda külü pazarında yaşanan yapısal dönüşümün yanı sıra Çin’in tedarik, yatırım ve aşağı yönlü üretimde giderek artan rolü ile Afrika ve Orta Doğu’daki yeni üretim yatırımlarının küresel pazar dinamikleri üzerindeki etkileri de yer aldı. Dünya soda külü sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren World Soda Ash 2026, şirketlerin değişen pazar koşullarında stratejik konumlarını nasıl güçlendirebileceklerine ilişkin değerlendirme ve görüş alışverişlerine de platform sundu.