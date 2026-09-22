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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Snorkel AI, 3,5 milyar dolar değerlemeyle 350 milyon dolar yatırım aldı

        Snorkel AI, 3,5 milyar dolar değerlemeyle 350 milyon dolar yatırım aldı

        Yapay zeka eğitim verisi üreten Snorkel AI, karmaşık veri setleri ve simüle edilmiş ortamlara olan yoğun talep sayesinde 350 milyon dolarlık yeni yatırım turunu tamamladı. Insight Partners ve S32 liderliğindeki turla şirketin değeri 3,5 milyar dolara yükselirken, yıllık gelir run-rate'i de bir yılda 20 milyon dolardan 350 milyon dolara çıktı. 2019'da Stanford'dan çıkan ekibin kurduğu şirket, artık hazır veri setleri ve pekiştirmeli öğrenme ortamları sunarak sınır AI laboratuvarlarının en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Snorkel AI'ye 350 milyon dolar yatırım

        San Francisco merkezli Snorkel AI, Insight Partners ve S32 liderliğinde 350 milyon dolarlık finansman turunu kapattı. Turda mevcut yatırımcılar Addition, Greylock ve Wells Fargo da yer aldı. Bu yatırımla şirketin değeri, Mayıs 2025’te 100 milyon dolar topladığı turdaki 1,3 milyar dolarlık seviyeden neredeyse üçe katlanarak 3,5 milyar dolara yükseldi.

        CEO Alex Ratner’ın Reuters’e verdiği bilgilere göre, sınır yapay zeka laboratuvarlarının giderek daha karmaşık eğitim verisi ve simüle edilmiş ortamlara olan yoğun talebi, büyümeyi hızlandıran temel etken oldu.

        GELİRDE SERT YÜKSELİŞ

        Şirketin yıllıklandırılmış gelir run-rate’i, bir yıl önceki yaklaşık 20 milyon dolardan 350 milyon dolara fırladı. Bu hızlı artış, Eylül 2025’te hayata geçirdiği “veri hizmeti olarak” (data-as-a-service) modelinden kaynaklanıyor.2019 yılında Stanford AI laboratuvarından çıkan bir grup araştırmacı tarafından kurulan Snorkel AI, ilk yıllarda yazılım satarken günümüzde müşterilerine doğrudan hazır veri setleri ve pekiştirmeli öğrenme (RL) ortamları sunmaya odaklandı.

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        AJAN TEMELLİ VERİ GELİŞTİRME PLATFORMU

        Snorkel, insan uzmanlarını binlerce özel yapay zeka modeli ve ajanla birleştiren “ajan temelli veri geliştirme platformu”nu devreye soktu. Uzmanlar senaryoları, görevleri ve değerlendirme kriterlerini tasarlıyor; yapay zeka ise kalite kontrol süreçlerinin büyük bölümünü otomatikleştiriyor.Şirket, kodlama, hukuk ve tıp gibi alanlardan on binlerce uzmandan oluşan geniş bir ağı kullanıyor. Ratner, insan emeği için değil, üretilen veri ürünleri için ücret aldıklarını belirterek bu modelin uzmanlara daha yüksek ödeme yaparken kâr marjlarını da koruduğunu vurguladı.

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        TALEP NEDEN ARTIYOR?

        Ratner, yapay zeka geliştiricilerinin basit etiketleme işlerinden uzaklaşıp daha zor ve yüksek riskli verilere yöneldiğini söyledi:

        “Laboratuvarların değer yaratacağı verilerin yüzde 100’ünde öngörülebilir gelecekte insan katkısı olacak. Ancak bu karmaşıklığa ayak uydurmak için verilerin yüzde 100’ünde sentetik ve otomatik yaklaşımlar kullanmak zorunda kalınacak.”Snorkel, sınır AI laboratuvarları, hiperscaler’lar, kurumsal müşteriler ve ABD federal hükümetiyle çalışıyor. Kodlama verisi, en yüksek talep gören alanlardan biri konumunda.

        YATIRIMIN KULLANIM ALANLARI

        Yeni sermaye; araştırmacı ve mühendis istihdamı, kurumsal ve devlet operasyonlarının genişletilmesi, üçüncü taraf yapay zeka model değerlendirmelerine destek ile yeni sektörler ve veri türlerine giriş için kullanılacak. Şirket büyümeyi önceliklendirirken bu yıl kârlılığa ulaşmayı hedefliyor.S32 ortağı Andy Harrison, “Veri giderek daha nadir, daha uzmanlaşmış ve bulunması daha zor hale geliyor. En ileri, karmaşık ve yetenekli modelleri eğitmek istiyorsanız artık üstün veriye ihtiyacınız var” dedi.

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        Meta’nın Haziran 2025’te Scale AI’nin yüzde 49’unu 14,3 milyar dolara satın almasının ardından insan etiketli eğitim verisi sağlayan startup’lara yönelik risk sermayesi yatırımları hız kazandı. Mercor ve Surge AI gibi rakipler de güçlü gelir büyümeleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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        #AI
        #Yapay Zeka
        #snorkel ai
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