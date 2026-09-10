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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Şölen, yeni markasıyla ABD pazarına açılıyor

        Şölen, yeni markasıyla ABD pazarına açılıyor

        Ozmo Biscolata ve Luppo gibi markalarıyla öne çıkan Şölen Çocuk atıştırmalık pazarının geçen yıl 72,2 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Şölen Çikolata CEO'su Erdoğan Çoban, "Yıllık bazda yüzde 6–8 aralığında büyüme gösteriyor. Orta ve uzun vadede ise pazarın büyümesini sürdürerek önümüzdeki 10 yıl içinde iki katı aşması bekleniyor. Şölen'in Azerbaycan operasyonları ise son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15 büyüdü" dedi. Erdoğan Çoban, çok yakın gelecekte Amerika operasyonunu hızlı şekilde büyütme planları olduğundan da bahsederek, hedeflerinin Şölen markalarını Super Bowl'da görmek olduğunu belirtti

        Giriş: 10 Eylül 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Şölen, yeni markasıyla ABD pazarına açılıyor

        Globalde 72,2 milyar dolarlık hacme ulaşan çocuk atıştırmalık pazarı, yıllık bazda yüzde 6-8 aralığında büyüme gösteriyor.

        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, çocuk atıştırmalık kategorinin gelişimi hakkında, “Güncel araştırmalara göre global çocuk atıştırmalık pazarı 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 72,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. Yıllık bazda yüzde 6–8 aralığında büyüme gösteriyor. Orta ve uzun vadede ise pazarın büyümesini sürdürerek önümüzdeki 10 yıl içinde iki katı aşması bekleniyor. 2035'te 155,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin temelinde birkaç etmen var. Ebeveynlerin, çocuk gelişimini de odağına alan, kaliteli gıda bilincinde artış söz konusu. Karakter ambalajlar, interaktif deneyimler, oyunlaştırılmış formatlar çocukların ilgisini çekerken, satın alma kararında etkili oluyor. Markalar hem anneye güven veren hem de çocuğa eğlence ve gelişimine katkı sunacak öğelerle bu kategoriyi büyütüyor. Çocuklara özel ürün geliştirme yatırımlarında da artış görüyoruz. Trend yaratan bir şirket olarak, çocukların gelişimine katkı sağlayacak eğlenceli içeriklerle her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ozmo’yu yeni inovatif ürünler ve yeni kategorilerle sürekli geliştirerek dünya pazarlarında başarımızı katlamak istiyoruz” dedi.

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        “AZERBAYCAN, OZMO’NUN GLOBAL SATIŞLARINDA 1. SIRADA"

        Ozmo’nun 70’den fazla ülkede de satışa su­nulduğunu söyleyen Çoban, Tür­kiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da açık ara pazar liderliğini korudukla­rını söyledi. 25 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan’da faaliyet gösterdiklerini de anlatan Çoban, “Azerbaycan, Ozmo’nun global satışlarında ilk sıralarda yer alıyor. Hatta kategorinin jenerik adı Ozmo olarak geçiyor. Bu güçlü performans, Azerbaycan pazarının Ozmo için yalnızca ticari açıdan değil, markanın uzun vadeli büyüme stratejisinde de ne kadar önemli ve öncelikli bir konuma sahip olduğunun göstergesi" diye konuştu.

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        Bu pazarda 57 farklı Ozmo ürünlerinin olduğunu belirten Çoban sözlerine şöyle sürdürdü:

        "Azerbaycan genelinde 8.000’i aşkın satış noktasında tüketiciye ulaşıyoruz. Güçlü dağıtım ağımız sayesinde ürünlerimizi yalnızca büyük şehirlerde değil, ülke genelinde geniş bir coğrafyada tüketicilerle buluşturabiliyoruz. 2026 yılında gerçekleştirilen marka araştırmasına göre Ozmo, Azerbaycan’daki çocuklu anneler arasında en sık satın alınan tatlı atıştırmalık markası olarak ilk sırada. Ozmo’nun yalnızca yüksek bilinirliğe sahip bir marka olmadığını, tüketici tercihinde de bir güven markası olarak benimsendiğini görmekten mutluyuz.”

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        AZERBAYCAN'DA SON 10 YILDA YÜZDE 15 BÜYÜDÜ

        Türkiye’de üretiminin gerçek­leştirdiği markaları 5 kıtada 120 ülkeye ihraç eden Şölen Çikola­ta CEO’su Erdoğan Çoban, Şölen’in Azerbaycan operasyonlarının son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyüme, pazara yönelik uzun vadeli yaklaşımımızın, dağıtım gücümüzün, iletişim yatırımlarımızın ve sürekli yenilenen ürün portföyümüzün bir sonucu olarak öne çıkıyor" dedi.

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        KASIMDA YENİ MARKA GELİYOR: BETTERWAY

        Öte yandan Erdoğan Çoban, tüketicilerin değişen beslenme alışkanlıklarına odaklanarak geliştirilen Betterway markasının kasım ayının ilk haftasında önce Türkiye’de, hemen ardından da ABD pazarlarında satışa sunulacağını açıkladı. BetterWay’in özellikle protein ve lif talebi artan tüketicilere yönelik geliştirildiğini anlatan Erdoğan Çoban, yeni markanın ve aynı zamanda yeni kategorinin ilk aşamada yaklaşık 8 ürünle yola çıkacağını ve portföyde barın yanı sıra kraker, cips, kek ve bisküvi gibi farklı ürün gruplarının yer alacağını belirtti.

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        "SUPER BOWL’DA ŞÖLEN MARKALARINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

        Erdoğan Çoban, "Çok yakın gelecekte Amerika operasyonunu hızlı şekilde büyütme planlarımız var” diyerek Super Bowl’da reklam verme hedefini de dile getirdi. ABD gibi dev bir pazara yalnızca hacim peşinde koşarak girmek istemediklerini kaydeden Çoban, “Bizim amacımız orada belirli bir kategoriyi sahiplenmek, ürünü büyütmek ve marka hikâyesi yaratmak. Günün birinde Super Bowl’da Şölen markalarını görmek istiyoruz" dedi.

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        #ozmo
        #şölen
        #Şölen Çikola­ta CEO’su Erdoğan Çoban
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