Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.337,69 %0,40
        DOLAR 48,8014 %0,05
        EURO 56,0015 %-0,10
        GRAM ALTIN 6.813,32 %-0,77
        BITCOIN 85.872,00 %5,91
        FAİZ 39,91 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 103,29 %-0,62
        GBP/TRY 65,2971 %-0,12
        EUR/USD 1,1467 %-0,17
        BRENT PETROL 96,72 %-3,04
        ÇEYREK ALTIN 11.140,46 %-0,76
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 2 gözaltı

        Fon soruşturmasında 2 gözaltı

        Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın gözaltına alındığını açıkladı. Dağbaşı'nın tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, Kablan'ın ise iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında 2 gözaltı

        Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "fon soruşturması"na ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamaya göre, tutuklu Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı gözaltına alındı.

        Yarız’a 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fon soruşturması
        #son dakika
        #Adalet Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı