Petrol fiyatları, İran ve Katar arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nı açabileceği ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan arz aksamalarını azaltabileceği beklentisiyle düştü.

Brent petrol TSİ 07:30 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle varil başına 87,44 dolara gerileyerek dördüncü gün üst üste düşüş trendini sürdürdü. Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düşüşle 81,86 dolara geriledi.

ANZ'nin kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, perşembe günü yayınladığı bir notta, "Devam eden görüşmelerin ortasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma olasılığının artmasıyla ham petrol fiyatları hafifçe düştü. Ancak petrol piyasasında kıtlık endişeleri devam ediyor" dedi.

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Petrolde yaşanan bu düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 81 TL'nin altına düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 74.29 TL

Motorin litre fiyatı: 77.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75.26 TL

Motorin litre fiyatı: 78.53 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.83 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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ADANA

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 79.36 TL

LPG litre fiyatı: 34.21 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 76.90 TL

Motorin litre fiyatı: 80.27 TL

LPG litre fiyatı: 34.51 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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