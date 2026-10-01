SPK'dan Hektaş'ın tahsisli sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hektaş Ticaret Türk AŞ’nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu belirli şartlarla olumlu karşıladı.

Kurul kararına göre Hektaş, 25 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 8,43 milyar TL çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak artıracak.

Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, OYAK Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

İşlemin dayanağını ise OYAK Genel Müdürlüğü tarafından Hektaş’a daha önce ödenen 2,38 milyar TL tutarındaki sermaye avansı oluşturacak.

Bu kapsamda OYAK’ın şirkete ödediği 2,38 milyar TL’nin sermayeye dönüştürülmesi amacıyla yeni Hektaş payları ihraç edilecek. Çıkarılacak payların nominal tutarı ise Borsa İstanbul’un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

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SPK, tahsisli sermaye artırımında uygulanacak pay fiyatına ilişkin de bir şart getirdi.

Buna göre satış fiyatı, 25 Haziran 2026 tarihli toptan satış işleminde OYAK Genel Müdürlüğü açısından geçerli olan 3,39 TL’lik satış fiyatı ile Borsa İstanbul prosedürü uyarınca belirlenecek baz fiyattan yüksek olanından düşük olmayacak.

SPK ayrıca Hektaş’ın ihraç belgesinin, şirketin Borsa İstanbul’a yapacağı başvurunun ardından kesinleşecek pay satış fiyatını içerecek şekilde düzeltilmesini istedi.