SPK'dan yeni karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yerinde inceleme faaliyetleri ve fon soruşturması kapsamında yeni bir karara imza attı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül tarihli toplantısında alınan karara göre; aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu altı aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarına kısıtlama getirildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede; Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen incelemelerde görülen lüzum üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca önleyici tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Kararın; yatırımcıların varlıklarına halel getirilmemesi, olağan dışı ve şüpheli transferlerin engellenmesi amacıyla Kurulca aksi yönde bir bildirim yapılıncaya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

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Süreç Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK gözetiminde yürütülecek

Alınan karar doğrultusunda; olağan nakit ve varlık çıkışlarının (İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ yükümlülükleri, yasal ödemeler, vergi ödemeleri vb.) gerçekleştirilmesine izin verilirken, şüpheli ve olağan dışı tüm nakit ve varlık hareketlerinin engellenmesi kararlaştırıldı.

Nakit ve varlık çıkışlarına ilişkin sürecin SPK gözetiminde Borsa İstanbul AŞ, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından yürütülmesine karar verildi.

Söz konusu kurumlar tarafından onay verilmeden, Tera Yatırım'ın bankalarda gerek kendi adına gerekse yatırımcılar adına oluşturulan hesaplarında bulunan nakitler de dahil olmak üzere hiçbir varlık ve nakit çıkışının yapılmamasına hükmedildi.

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Tedbirler diğer beş aracı Kurum için de uygulanacak

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca aynı tedbirlerin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ bakımından da uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, konu hakkında gereğinin yapılması amacıyla bankaların bilgilendirilmesini sağlamak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) resmi bildirimde bulunuldu.