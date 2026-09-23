Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.268,57 %0,53
        DOLAR 48,8375 %0,11
        EURO 55,6758 %-0,37
        GRAM ALTIN 6.719,65 %-1,69
        BITCOIN 84.316,00 %-2,26
        FAİZ 39,46 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 101,37 %-3,63
        GBP/TRY 64,7893 %-0,47
        EUR/USD 1,1392 %-0,50
        BRENT PETROL 97,83 %2,66
        ÇEYREK ALTIN 10.992,74 %-1,63
        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan yeni karar

        SPK'dan yeni karar

        SPK'nın 22 Eylül tarihli toplantısında alınan karara göre; aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu altı aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarına kısıtlama getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan yeni karar

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yerinde inceleme faaliyetleri ve fon soruşturması kapsamında yeni bir karara imza attı.

        Bloomberg HT'nin haberine göre, Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül tarihli toplantısında alınan karara göre; aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu altı aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarına kısıtlama getirildi.

        Kurul tarafından yapılan değerlendirmede; Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen incelemelerde görülen lüzum üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca önleyici tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

        Kararın; yatırımcıların varlıklarına halel getirilmemesi, olağan dışı ve şüpheli transferlerin engellenmesi amacıyla Kurulca aksi yönde bir bildirim yapılıncaya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

        REKLAM

        Süreç Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK gözetiminde yürütülecek

        Alınan karar doğrultusunda; olağan nakit ve varlık çıkışlarının (İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ yükümlülükleri, yasal ödemeler, vergi ödemeleri vb.) gerçekleştirilmesine izin verilirken, şüpheli ve olağan dışı tüm nakit ve varlık hareketlerinin engellenmesi kararlaştırıldı.

        Nakit ve varlık çıkışlarına ilişkin sürecin SPK gözetiminde Borsa İstanbul AŞ, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından yürütülmesine karar verildi.

        Söz konusu kurumlar tarafından onay verilmeden, Tera Yatırım'ın bankalarda gerek kendi adına gerekse yatırımcılar adına oluşturulan hesaplarında bulunan nakitler de dahil olmak üzere hiçbir varlık ve nakit çıkışının yapılmamasına hükmedildi.

        REKLAM

        Tedbirler diğer beş aracı Kurum için de uygulanacak

        SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca aynı tedbirlerin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ bakımından da uygulanmasına karar verdi.

        Ayrıca, konu hakkında gereğinin yapılması amacıyla bankaların bilgilendirilmesini sağlamak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) resmi bildirimde bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #spk
        #ekonomi
        #Sermaye Piyasası Kurulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi