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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Surge Games 3 milyon dolar yatırım aldı

        Surge Games 3 milyon dolar yatırım aldı

        Simya VC, yeni yatırımını mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren yerli girişim Surge Games'e yaptı. Yatırım turuna Simya VC'nin yanı sıra Play Ventures ve Drilo katıldı. Toplam 3 milyon dolar alan Surge Games, aldığı yatırımla ekibini büyütmeyi ve oyunlarını ölçeklendirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Surge Games 3 milyon dolar yatırım aldı

        Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefiyle hayata geçirdiği Simya VC, Play Ventures ve Drilo’nun katıldığı yatırım turunda, yapay zekâ odaklı mobil oyun uygulaması Surge Games, 3 milyon dolar yatırım aldı. Surge Games, bu yatırımla ekibini büyütmeyi, kullanıcı edinimi çalışmalarını güçlendirmeyi ve doğru metriklerle öne çıkan oyunlarını ölçeklendirmeyi planlıyor.

        Yapılan açıklamaya göre Surge Games, yapay zekâyı oyun geliştirme ve üretim süreçlerinin merkezine yerleştirerek yeni oyun mekaniklerini hızlı bir şekilde test ediyor ve ölçeklenebilir bir oyun geliştirme modeli oluşturmayı hedefliyor. İlk oyunu Twin Tiles! ile bulmaca kategorisinde özgün oyun mekanikleri geliştirmeye odaklanan şirket, yapay zekâ destekli üretim altyapısıyla oyun geliştirme süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeye odaklanıyor.

        "POTANSİYELİNE İNANCIMIZ TAM"

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Surge Games'in kurucu ekibi; oyun, ürün, veri ve büyüme taraflarında uzun yıllar deneyim kazanmış bir ekip. Bu deneyimi yapay zekâyla oyun geliştirmenin tam merkezine koymaları yatırım kararımızda belirleyici oldu. Hızlı prototip çıkarıp hızlı test edebilmek, global mobil oyun pazarında en çok fark yaratan unsurlardan biri; ekibin bunu başarabileceğine inanıyoruz. Surge Games, 17. portföy şirketimiz ve B2B odağımızın dışına çıktığımız ilk yatırım. Simya VC olarak ana odağımızın yanı sıra, Surge Games’te olduğu gibi potansiyeli yüksek özel durumlarda esnek hareket ederek de yatırım yapabiliyoruz. Türkiye'nin global ölçekte başarılı olduğu oyun sektöründe, Surge Games’in potansiyeline inancımız tam.”

        Surge Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Onur Uras, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Surge Games olarak, dünya genelindeki oyuncular için özgün ve yenilikçi bulmaca deneyimleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Amacımız, oyuncu davranışlarını ve beklentilerini derinlemesine anlayarak özgün ve inovatif oyun mekanikleri geliştirmek, bunları yapay zekâ destekli üretim altyapımızla hızlı ve verimli şekilde hayata geçirmek. Bu yatırım turunu, vizyonumuza en başından inanan ve oyun sektörünü yakından tanıyan deneyimli yatırımcılarla tamamlamış olmak bizim için çok değerli. Yolun henüz başındayız; ancak doğru ekip ve doğru iş ortaklarıyla global ölçekte başarılı oyunlar geliştireceğimize inanıyoruz.”

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        #Surge Games
        #OYUN
        #mobil oyun
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