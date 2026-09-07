Sürü İHA’lar Gaziantep’te yarışacak

İnsansız hava araçlarının tek tek hareket etmek yerine birbiriyle koordineli biçimde görev yapabilmesini sağlayan Sürü İHA teknolojileri, geleceğin savunma ve sivil uygulamalarında kritik rol üstlenmeye hazırlanıyor. Orman yangınlarının tespitinden afet yönetimine, keşif ve gözetleme faaliyetlerinden savunma teknolojilerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bu teknoloji, TEKNOFEST 2026 kapsamında gençlerin geliştirdiği yenilikçi çözümlerle gerçek görev senaryolarında test edilecek.

TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması, İHA’ların belirlenen otonom görevleri sürü halinde gerçekleştirebilmesini sağlayan yazılım, algoritma ve sistemlerin geliştirilmesini ve bu teknolojilerin gerçek dünya koşullarında sınanmasını amaçlıyor. Yarışmada en az üç aktif İHA’dan oluşan sürülerin, birbirleriyle koordineli şekilde hareket ederek verilen görevleri başarıyla tamamlaması bekleniyor.

TEK KOMUTLA KALKIŞTAN OTONOM İNİŞE KADAR ZORLU GÖREVLER

Yarışmanın Dinamik Sürü Kabiliyeti Görevi, takımların geliştirdiği sistemlerin otonomi ve koordinasyon yeteneğini kapsamlı biçimde test edecek. Göreve rastgele bir dizilimde başlayan İHA sürüsü, tek bir komutla eş zamanlı olarak havalanarak başlangıç formasyonuna geçecek. Ardından rota üzerindeki QR kod noktasına ulaşan sürü, kameraları aracılığıyla QR kodunu otonom olarak algılayıp çözümleyecek ve elde ettiği komutlara göre görevini sürdürecek.

Bu aşamada sürünün formasyon değiştirmesi, eğimli uçuş gerçekleştirmesi, irtifa değiştirmesi ve sürüye yeni bir İHA’nın eklenmesi ya da bir İHA’nın sürüden ayrılması gibi farklı görevleri koordinasyon içinde yerine getirmesi gerekecek. Görev sırasında sürüden ayrılan bir İHA, belirlenen renkli iniş alanına otonom olarak iniş yaparak sistemini devre dışı bırakacak ve süresi dolduğunda yeniden sürüye katılacak. Görevin sonunda ise sürü, hedef QR noktasına göre yönelimini güncelleyerek başlangıç alanına dönecek ve güvenli biçimde otonom iniş gerçekleştirecek.

BİR OPERATÖR, BİRDEN FAZLA İHA

Yarışmanın ikinci ayağını oluşturan Yarı Otonom Sürü Kontrolü Görevi ise insan ve otonom sistem arasındaki koordinasyonu ön plana çıkaracak. Takımların sürüleri, tek bir joystick veya RC kumanda üzerinden verilen operatör girdileriyle senkronize biçimde yönetilecek.

Bu görevde İHA’ların formasyonlarını koruyarak topluca ileri-geri, sağa-sola, yükselme-alçalma ve kendi eksenlerinde dönme hareketlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra sürünün merkezi sabit tutulurken formasyonun birlikte eğimli şekilde yönlendirilmesi de takımların kontrol kabiliyetlerinin sınanacağı görevler arasında yer alıyor.

Sürü İHA teknolojilerinin geleceğine yön verecek genç mühendis ve teknoloji geliştiricilerini bir araya getiren yarışmaya toplam 165 takım ve 806 üye başvurdu. Ön Tasarım Raporu, Ön Değerlendirme Sunumu, Kritik Tasarım Raporu ile Uçuş Kanıt ve Yazılım Değerlendirme Videosu aşamalarını başarıyla tamamlayan 19 takım ve 171 üye finale kalmaya hak kazandı.

Finalist takımlar Türkiye’nin 12 farklı ilinden geliyor. Sakarya, Kırşehir, Konya, Erzurum, Adana, İstanbul, Erzincan, Kocaeli, Bursa, Ankara, Tokat ve Elâzığ’dan finale kalan takımlar, geliştirdikleri sürü İHA sistemleriyle Gaziantep’te dereceye girmek için mücadele edecek.

GENÇLERİN TEKNOLOJİ YARIŞI GAZİANTEP’TE

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST’in, gençleri ileri teknoloji alanlarında üretmeye ve geliştirmeye teşvik eden yarışmaları arasında yer alan Sürü İHA Yarışması’nın finalleri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Gaziantep Yeşil Kent Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Finalin ilk gününde açılış ve oryantasyonun ardından teknik kontroller yapılacak ve takımlar kura sürecinin tamamlanmasıyla Dinamik Sürü Kabiliyeti Görevi’ne başlayacak. 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek görevlerle takımların otonom sürü teknolojileri sınanırken, 9-11 Eylül tarihleri arasında Yarı Otonom Sürü Kontrolü Görevi kapsamında sürülerin operatör kontrolündeki koordinasyon kabiliyeti değerlendirilecek. Final sürecinin son gününde ise mansiyon ödüllerinin belirlenmesi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek.

Yarışmada dereceye giren takımlar 300 bin TL’lik birincilik, 250 bin TL’lik ikincilik ve 200 bin TL’lik üçüncülük ödülünün sahibi olacak. Derece ödülü için takımların iki görevden de puan alması ve toplamda en az 200 puana ulaşması gerekecek. Bu şartların sağlanamaması halinde jüri kararıyla mansiyon ödülleri verilebilecek. Yarışmada ayrıca performans gösteren takımlara En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En Özgün Tasarım ödülleri de takdim edilecek.

GELECEĞİN OTONOM SİSTEMLERİ GENÇLERİN ELLERİNDE GELİŞİYOR

TEKNOFEST çatısı altında gençlerin yalnızca teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesini destekleyen yarışmalar, Türkiye’nin yüksek teknoloji vizyonunun önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sürü İHA Yarışması ise bu vizyonun, otonom sistemler ve yapay zekâ destekli koordinasyon gibi geleceğin teknolojilerinde somut karşılık bulduğu alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep’te gerçekleştirilecek finalde genç takımların geliştirdiği sistemler; yalnızca uçuş kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda birlikte düşünebilen, karar verebilen ve görev paylaşımı yapabilen bir İHA sürüsünün nasıl çalışabileceği üzerinden değerlendirilecek.