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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk Dünyası’ndan Gebze’ye yeni yatırım

        Tavuk Dünyası’ndan Gebze’ye yeni yatırım

        Tavuk Dünyası Ankara'dan sonra Gebze'deki ikinci üretim tesisini 20,5 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdi. 2026'yı 350'nin üzerinde restoranla tamamlamayı hedefleyen marka, Ankara ve Gebze'deki üretim tesisleriyle birlikte 800 restorana kadar hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tavuk Dünyası'ndan Gebze'ye yeni yatırım

        Tavuk Dünyası, büyüme stratejisinin adımlarından biri olan Gebze Üretim Tesisini faaliyete geçirdi. 10.200 metrekare arazi üzerine kurulu tesis için yaklaşık 20,5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Tavuk Dünyası, Gebze ile üretimi ve lojistik operasyonlarını Marmara Bölgesi’ne yaklaştırdı. Ankara’daki ilk tesisle birlikte toplam 19 bin metrekarelik üretim alanına ulaşan Tavuk Dünyası, bu yatırımla mevcut operasyonel kapasitesini güçlendirirken gelecekteki büyüme hedefleri için de önemli bir altyapı oluşturdu.

        Yeni tesis, Tavuk Dünyası’nın restoran ağı büyürken lezzet ve kalite standartlarını koruma, tedarik sürekliliğini destekleme ve ürünleri restoranlarına daha kısa sürede ulaştırma hedeflerine hizmet ediyor. Ankara ve Gebze tesisleriyle birlikte 800 restorana kadar hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan marka, gelecekteki büyüme ihtiyaçları için de güçlü bir altyapı oluşturdu.

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        Bugün Türkiye’nin 59 şehrinde 343 restoran ile misafirlerine ulaşan Tavuk Dünyası, 2026 yılının ilk 9 ayında 17 yeni restoran açtı. Yıl sonuna kadar yeni restoran açılış sayısını 25’e çıkararak toplam restoran sayısını 350’nin üzerine taşımayı hedefleyen marka, 2027’de de 30’dan fazla yeni restoran açmayı planlıyor.

        Tavuk Dünyası & Dürümle Grup CEO’su Volkan Mumcu, Gebze yatırımını şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de kârlı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemek için üretim ve lojistik altyapımızı geliştiriyoruz. Gebze yatırımı bu stratejinin somut adımlarından biri. İşimizin yaklaşık yüzde 55’inin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde üretimi talebe yaklaştırırken, Ankara ve Gebze tesislerimizle birlikte gelecekte ihtiyaç duyacağımız kapasiteyi bugünden oluşturuyoruz. Restoran ağımızı büyütürken lezzet ve kalite standartlarımızı korumayı odağımıza alıyoruz. Gebze’yi aynı zamanda bölgeye istihdam sağlayan ve nitelikli iş gücünü destekleyen önemli bir yatırım olarak görüyoruz.”

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        GEBZE’DE İSTİHDAM 105 KİŞİYE ULAŞACAK

        Gebze Üretim Tesisi’nde bugün 69 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Tavuk Dünyası, 2026 sonuna kadar bu sayıyı 105’e çıkarmayı hedefliyor. Tesiste bugün yüzde 26 seviyesinde bulunan kadın çalışan oranının da yakın dönemde yüzde 44’e çıkarılması planlanıyor. Şirket, yerel tedarikçi ve hizmet sağlayıcılardan gerçekleştireceği alımlarla bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        ÜRETİMDEN RESTORANA GIDA GÜVENLİĞİ

        Gebze tesisinde, Türkiye’nin en büyük tavuk eti üreticilerinden tedarik edilen göğüs ve but etleri Tavuk Dünyası’na özel reçetelerle 12–14 saat marine ediliyor. Ardından paketlenen ürünler, restoranların ihtiyaçlarına göre soğuk zincir korunarak sevk ediliyor. Üretimin Marmara’daki restoranlara yaklaşmasıyla uzun mesafeli ürün hareketinin azaltılması hedefleniyor.

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        Tavuk Dünyası, Gebze tesisinde de Ankara üretim tesisinde uyguladığı gıda güvenliği ve kalite standartlarını hayata geçiriyor. BRCGS, IFS, HALAL, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 sertifikasyonlarına sahip Ankara tesisindeki yapının Gebze’de de oluşturulması planlanıyor. Ham madde girişinden sevkiyata kadar ürün izlenebilirliği sağlanırken, soğuk zincir süreçleri mal kabulden restoran teslimine kadar dijital sistemlerle takip ediliyor. Tedarikçiler risk analizlerine göre düzenli olarak denetleniyor.

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