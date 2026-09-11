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        Haberler Ekonomi Enerji Dünyada temiz hidrojen yatırımları 130 milyar dolara ulaştı

        Dünyada temiz hidrojen yatırımları 130 milyar dolara ulaştı

        Dünya genelinde temiz hidrojen yatırımları eylül itibarıyla 130 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Temiz hidrojen yatırımları 130 milyar dolara ulaştı

        Hidrojen Konseyi tarafından hazırlanan Küresel Hidrojen Pusulası 2026 (Global Hydrogen Compass 2026) raporuna göre, hidrojen yatırımlarını şekillendiren temel motivasyonlar coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor.

        Hidrojenin enerji dönüşümündeki rolü, karbonsuzlaşmanın yanı sıra enerji arz güvenliği, sistem dayanıklılığı ve sanayi büyümesi hedefleriyle giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor.

        Taahhüt edilen yatırımların yüzde 60'tan fazlası, enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve karbonsuzlaşma gibi alanlarda yoğunlaşacak.

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        Rapora göre, bugüne kadar temiz hidrojen alanında taahhüt edilen yatırım miktarı eylül ayı itibarıyla 130 milyar dolara çıktı. Taahhüt edilen toplam kapasite ise yıllık 6,9 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu kapasiteye ulaşmak için 570'ten fazla proje üzerinde çalışılıyor. Projelerin yaklaşık yüzde 90'ı inşaat halinde veya işletmede bulunuyor.

        HİDROJEN TEKNOLOJİLERİNİN ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ ARTACAK

        Raporda, yerel ölçekte temiz hidrojen ve hidrojen türevi üretimin, enerji ve ham madde ithalatına bağımlı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve stratejik rezervler oluşturmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

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        Bu tür çözümlerin, tarım ve sanayi için alternatif tedarik kaynakları oluşturarak tedarik zinciri ve kritik mineral bağımlılıklarını azaltabileceği, aynı zamanda gıda ve yakıt sistemlerini fiyat artışları ve arz sıkıntılarına karşı daha dirençli hale getireceği kaydediliyor.

        Dünya elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığına işaret edilen raporda, elektrolizörler ve yakıt hücreleri gibi talep tarafında esneklik sağlayan hidrojen teknolojilerinin, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonundaki önemli hale geleceği ifade edildi.

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        Hidrojenin, elektrik sektöründe yaygınlaşmasıyla maliyet avantajı da sağlayabileceği belirtildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #enerji
        #hidrojen
        #ekonomi
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