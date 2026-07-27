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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temmuzda güven endeksi hizmet ve inşaatta arttı

        Temmuzda güven endeksi hizmet ve inşaatta arttı

        Temmuz ayında güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret sektöründe geriledi. Hizmet sektöründe talep beklentisi güçlenirken, perakendede satış beklentilerindeki düşüş dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Güven endeksinde sektörler ayrıştı

        Güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 0,6 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 azalış gösterdi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,4 artarak 112, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 azalarak 111 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 artışla 83,5 değerini aldı.

        HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 artarken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 azalış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,8 geriledi.

        İNŞAATTA SİPARİŞLER ARTTI

        İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 azaldı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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